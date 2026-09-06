Feijóo y doce dirigentes autonómicos del PP arroparán este lunes a Vivas en Madrid antes de su viaje a Bruselas

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (d), y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (i), atienden a los medios de comunicación, en el Palacio de la Asamblea de Ceuta - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y doce dirigentes autonómicos del partido arroparán este lunes al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante un desayuno informativo en Madrid, un día antes de que el dirigente ceutí viaje a Bruselas para abordar con responsables de las instituciones europeas la situación de la ciudad autónoma, según han informado fuentes de la formación.

Feijóo será el encargado de presentar a Vivas a partir de las 9.00 horas en una conferencia a la que asistirán el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; el presidente de la Generalitat Valencia, Juanfran Pérez Llorca; y el presidente de Melilla, Juan José Imbroda

También estarán presentes la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero; el presidente del PP vasco, Javier de Andrés; el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández; el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez; y el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo.

A todos ellos se sumará el Comité de Dirección del PP al completo, encabezado por el secretario general, Miguel Tellado, y formado también por los vicesecretarios Alma Ezcurra, Cuca Gamarra, Elías Bendodo, Juan Bravo, Carmen Fúnez, Alberto Nadal, Borja Sémper y Jaime de los Santos.

Asimismo, acudirán los portavoces parlamentarios del partido, Ester Muñoz, del Congreso; Alicia García, del Senado; y Esteban González Pons, del Parlamento Europeo, además de la secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, han detallado fuentes del PP.

VIVAS VIAJARÁ EL MARTES A BRUSELAS

El acto se celebrará un día antes del viaje de Vivas a Bruselas, donde el martes será recibido por los comisarios europeos de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, y la titular para el Mediterráneo, Dubravka Suica, con el objetivo de abordar la situación de la ciudad autónoma tras la crisis migratoria, calificada por el PP de "invasión sin precedentes".

Vivas también mantendrá reuniones con el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, y con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

La formación 'popular' también destaca las movilizaciones celebradas el pasado 2 de septiembre en apoyo de Ceuta, con concentraciones simultáneas en más de 260 municipios de toda España.

Según el PP, cientos de miles de personas participaron en estas movilizaciones en defensa de la soberanía de la ciudad autónoma y de la integridad territorial de España.

"Las concentraciones demostraron que los españoles son un ejemplo de solidaridad y compromiso ante una situación de crisis migratoria y de seguridad fronteriza que no solo afecta a los ceutíes, sino que concierne al conjunto del Estado", apostilla el PP.