Ceuta eleva a cerca de 13.000 los migrantes que permanecen en la ciudad, según estimaciones "muy conservadoras"

Archivo - El portavoz del Gobierno de Ceuta Alejandro Ramírez. - GSA / EP - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de Ceuta, Alejandro Ramírez, ha elevado a cerca de 13.000 los migrantes que permanecen todavía en la ciudad, de los 20.000 que quedaron tras la entrada masiva de finales de julio desde Marruecos, según estimaciones "muy conservadoras" que ha hecho el Gobierno ceutí atendiendo a las cifras oficiales que se han ido comunicando.

El Gobierno central, por su parte, estima que a día de hoy todavía permanecen en Ceuta unos 10.000 inmigrantes de manera irregular, de los cuales alrededor de 6.000 estarían alojados en alguno de los recursos levantados por la administración y entre 3.000 y 4.000 quedarían en las calles, los montes y las playas de Ceuta.

Así, Ramírez ha asegurado que es probable que las cargas y la tensión se repitan en la ciudad una vez se abran nuevos emplazamientos para los inmigrantes que continúan en las calles.

Ramírez ha señalado que si el Gobierno no aplica "los medios suficientes para saber cuántas personas quedan" y no "se inician ya de una vez los procesos de devolución en los campamentos", no se podrá ir avanzando en recuperar la normalidad en la ciudad.

"Y estas imágenes, lamentablemente, se van a ir repitiendo en cuanto vuelvan a buscar un nuevo emplazamiento", ha afirmado el portavoz del Gobierno ceutí en declaraciones a 'laSexta', recogidas por Europa Press, en referencia las cargas policiales por los momentos de tensión que se han vivido este viernes en el traslado de inmigrantes al Puerto de Ceuta.

El vicepresidente ha indicado que no se pueden utilizar "procedimientos ordinarios" ante el "caos" en el que está inmersa la ciudad de Ceuta durante ya 50 días. "Es un tiempo más que considerable para que, por lo menos, las primeras devoluciones, que es lo esencial aquí, se hubieran producido ya hacia Marruecos", ha afirmado.