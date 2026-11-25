Archivo - Varios migrantes asentados en la playa del Trampolín, a 31 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press - Archivo

CEUTA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ceuta ha remitido a la Audiencia Nacional tres informes sobre las consecuencias medioambientales de la entrada masiva de más de 100.000 personas migrantes registrada los días 30 y 31 de julio en la ciudad.

La documentación, elaborada desde la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, que dirige Alejandro Ramírez, ha sido trasladada a la juez María Tardón, encargada de investigar los hechos, e incluye una recopilación de daños sobre la biodiversidad marina, las especies protegidas y los espacios públicos y naturales afectados por la proliferación de asentamientos.

Uno de los documentos se centra específicamente en las afecciones a la fauna marina y recoge varios episodios de captura y recolección de especies protegidas que se han conocido a través de informaciones publicadas en medios de comunicación y material gráfico difundido en redes sociales. El informe identifica cuatro actuaciones concretas que han tenido consecuencias sobre la biodiversidad del litoral ceutí.

Entre ellas figura la recolección de entre 50 y 100 ejemplares de Patella ferruginea, conocida como lapa ferruginosa, en las inmediaciones de un asentamiento situado en la zona del Sarchal.

Los restos de conchas aparecieron en fotografías publicadas en la prensa local el 14 de agosto. Los técnicos consideran que los individuos afectados eran ejemplares reproductores de una especie catalogada en España "en peligro de extinción".

El documento también identifica restos de Cymbula safiana, otra especie de molusco protegida e incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Recoge referencias a la posible recolección de lapas en el entorno de Benítez-Calamocarro, vinculada al asentamiento de la playa del Trampolín, aunque en este último caso precisa que no existe documentación gráfica que permita acreditar los hechos.

Otro de los episodios documentados es la captura de una cría de delfín mular en la playa de Benítez, el 4 de septiembre. Según la información recopilada por los técnicos, el animal, todavía vivo, fue capturado a mano en la orilla y murió posteriormente como consecuencia directa de su manipulación. El delfín mular está incluido en el Catálogo Español de Especies Amenazadas con la categoría de "vulnerable".

El informe incorpora también varios episodios de marisqueo en las inmediaciones de la playa del Trampolín, documentados los días 12, 14 y 15 de septiembre. A través de fotografías y un vídeo, los técnicos han identificado ejemplares vivos de Patella ferruginea y estiman que se recolectaron entre 30 y 50 individuos, todos ellos reproductores.

El cuarto caso corresponde a la captura de una caracola (Charonia lampas) en las escolleras del Parque Marítimo del Mediterráneo, denunciada el 22 de septiembre. Esta especie también está catalogada como vulnerable.

En este episodio, sin embargo, el informe recoge que el ejemplar pudo ser recuperado y devuelto a su hábitat gracias a la intervención del Centro de Estudios y Conservación de Animales Marinos de Ceuta (CECAM).

RIESGO PARA LOS ESPACIOS NATURALES

Los daños sobre la fauna marina constituyen una parte de la documentación trasladada a la Audiencia Nacional. Otro de los informes aborda la necesidad de acometer actuaciones de emergencia para reforzar la protección perimetral de instalaciones esenciales del sistema de abastecimiento de agua tras los acontecimientos de finales de julio.

El documento plantea la necesidad de intervenciones extraordinarias en materia de limpieza, recogida de residuos, conservación de espacios públicos y protección ambiental. La proliferación de asentamientos y la ocupación intensiva de lugares que no están preparados para acoger concentraciones de personas han generado, según el análisis municipal, riesgos para la salubridad, la seguridad y el medio ambiente.

Entre las consecuencias descritas figuran la acumulación de residuos, los malos olores, la presencia de restos orgánicos y la proliferación de insectos y roedores. También se advierte de posibles afecciones a playas y cauces, contaminación del litoral, deterioro de zonas verdes y un incremento del riesgo de incendios en espacios forestales.

El informe presta especial atención a la presencia de materiales inflamables en montes y zonas con abundante vegetación, una circunstancia que adquiere mayor relevancia durante los meses de verano por la sequedad del terreno.

Advierten de que en las playas, la dispersión de residuos puede afectar tanto a los usuarios como al medio marino, mientras que en parques y jardines se describen daños en zonas ajardinadas, sistemas de riego, mobiliario urbano y áreas infantiles.

LOS ASENTAMIENTOS

El tercer documento, dirigido a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, expone las consecuencias medioambientales y de salubridad derivadas de la permanencia de asentamientos en distintos puntos de Ceuta.

La documentación señala especialmente la situación de la playa del Trampolín, donde, según recoge el escrito, lo que comenzó como un refugio improvisado terminó convirtiéndose en un asentamiento estable con infraestructuras informales y actividades de venta ambulante.

El Gobierno local también alude a la ocupación de playas, zonas urbanas, barriadas, montes y espacios verdes, algunos de ellos sometidos a especial protección por su valor natural.

La Administración considera que la persistencia de estos asentamientos generó riesgos que afectan directamente a sus competencias en materia de conservación del medio ambiente, limpieza y salubridad pública.