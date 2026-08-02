Ceuta retomará los actos en honor a la Virgen de África "pese a la situación excepcional" en la ciudad

Archivo - misa en honor a la patrona de Ceuta, la Virgen de África. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ceuta ha acordado celebrar los actos en honor a la Virgen de África previstos para los días 4 y 5 de agosto, pese a "la situación excepcional" que vive la ciudad por la crisis migratoria.

La consejera de Educación, Cultura y Juventud, Pilar Orozco, y el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, han participado este domingo por la tarde en una reunión celebrada en la Delegación del Gobierno, en la que se ha confirmado la celebración de los actos religiosos, según indica el Ejecutivo ceutí en un comunicado.

En el encuentro también han estado presentes, además de los responsables de la Delegación, representantes de la Policía Nacional, de la Policía Local, la Vicaría de Ceuta, el administrador apostólico de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, Ramón Darío Valdivia; así como integrantes de la Cofradía de África.

Durante la reunión se han concretado los detalles organizativos y de seguridad para el desarrollo de estos actos, que se mantienen "pese a la situación excepcional que atraviesa la ciudad" como consecuencia de la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos registrada desde el pasado jueves y que ha motivado la suspensión de las Fiestas Patronales.

De este modo, el próximo martes se celebrará la tradicional ofrenda floral a la Patrona de Ceuta, mientras que el miércoles tendrá lugar la procesión por las calles de la ciudad.

El Gobierno de Ceuta ha celebrado que puedan celebrarse estos actos "tan arraigados en la tradición y el sentimiento de los ceutíes" y ha agradecido la colaboración de todas las instituciones y entidades implicadas para hacer posible su desarrollo con las debidas garantías.

La Ciudad Autónoma anunció el viernes que se suspendía la celebración de la Feria de Ceuta, que debía haber comenzado este sábado, apelando a "la prudencia, la responsabilidad y la seguridad de todos los ciudadanos". "Ceuta volverá a celebrar. Volveremos a encontrarnos. Y lo haremos cuando las circunstancias permitan disfrutar de nuestra Feria con la tranquilidad y la seguridad que todos merecemos", afirmó el Gobierno local.