Ceuta trata de volver a la normalidad con recelo, miedo a salir y comercios medio vacíos tras la crisis migratoria

Un chiringuito en la playa del Chorrillo, este domingo 2 de agosto de 2026, en Ceuta. - Iván Zambrano - Europa Press

CEUTA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de Ceuta tratan de recuperar la normalidad entre el recelo a salir a la calle, restaurantes y playas más vacíos de lo habitual y una calma que no termina de llegar del todo, tras la llegada masiva de migrantes registrada desde el jueves y en los que habrían sido los primeros días de la feria de la ciudad, que tuvo que ser cancelada.

"La playa está vacía y el chiringuito lo tengo medio lleno", ha lamentado a Europa Press Virginia, responsable de un chiringuito en la Playa del Chorrillo, a apenas tres minutos en coche de la frontera, y tras señalar que a las 14.00 horas de este domingo tenía solo 6 de las 24 mesas de su local ocupadas.

Ha señalado que las recurrentes imágenes de migrantes utilizando las duchas frente a su chiringuito y algunas informaciones falsas que circulan en redes como que el agua está contaminada de enfermedades como sarna han motivado a muchos ceutíes a quedarse en casa. "La temporada de verano se ha fastidiado", ha zanjado.

Más cerca del centro, en el puerto marítimo, Eugenio y Vicky --los dueños de un restaurante-- han destacado la "bajada brutal" de clientela en los últimos días, ya que han podido mantenerse abiertos durante las jornadas más fuertes de la crisis migratoria porque su local está protegido al estar dentro de un recinto cerrado.

"Han venido muchos periodistas de fuera, porque éramos lo único que estaba abierto en el entorno", ha apuntado Eugenio, informando de que varios clientes habían cancelado sus reservas por el "miedo" y que, ante la previsión de que la situación tarde en mejorar, no podrá renovar los contratos temporales de algunos trabajadores.

La incertidumbre por la situación llevará a Teresa, la dueña de una peluquería en Ceuta, a cerrar con llave la puerta de su local para atender las citas y que sus clientas no tengan miedo al entrar.

Lo hará, ha dicho, porque la facturación en los primeros días de la entrada masiva de migrantes se ha reducido drásticamente, entre otros motivos porque infinidad de clientes ya no iban a realizarse recogidos y cortes de pelo de cara a la feria de Ceuta, que tendría que haber iniciado el pasado 1 de agosto.

"Los domingos en Ceuta son bastante tranquilos, pero ahora no hay gente ni en la playa ni en los parques: está todo el mundo en casa, no queda de otra", ha explicado a esta agencia Cristina, madre de dos hijos, mientras observa a sus pequeños jugar solos en un parque de la ciudad.

También ha resaltado que la normalidad llega progresivamente de manera desigual dependiendo de las zonas de la ciudad. "Por el centro la cosa está bastante normalizada, salvo por algún grupo de cinco o seis personas junto a las tiendas de comestibles, pero Ceuta no es solo el centro", ha aseverado.

"EN 24 HORAS YA SE SOLUCIONÓ TODO"

Pese a que los ceutíes tendrán que esperar hasta 2027 para vivir su tradicional feria, la ciudad comienza a recuperar la normalidad con el paulatino repliegue de migrantes hacia Marruecos, el refuerzo de la seguridad en los puntos clave de la ciudad, y algo de tensión en las manifestaciones celebradas en los últimos días en la céntrica Plaza de los Reyes.

De hecho, el gobierno ceutí ha confirmado la celebración de los actos religiosos en honor a la Virgen de África previstos los días 4 y 5 de agosto, como una procesión o la tradicional ofrenda floral a la patrona de Ceuta.

Esa lectura de vuelta a la normalidad es compartida por otros vecinos como Abdelkader, que ha destacado que "en 24 horas ya solucionó rápidamente el tema" tras llegar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la ciudad autónoma. "Ya sabes, por teléfono rápidamente se arregla", ha ironizado.

Por su parte, Gabi, trabajadora de una cafetería en la Gran Vía ceutí, ha señalado que menos el día álgido de la crisis, el jueves, que tuvieron que cerrar el establecimiento, el resto de día el número de clientes no ha diferido "en exceso" de la normalidad.