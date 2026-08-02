El Gobierno eleva a 72 el número de migrantes fallecidos en Ceuta

Decenas de personas siguen intentando cruzar la frontera, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha cifrado en 72 los migrantes fallecidos que trataron de cruzar a Ceuta desde Marruecos durante la entrada masiva del jueves que produjo la llegada de 50.000 personas a la ciudad.

En una comparecencia ante los medios de comunicación este domingo, el delegado del Gobierno ha lamentado el fallecimiento de estas "personas inocentes" que han perdido la vida intentando acceder a ciudad.

Además, Pérez Triano ha asegurado que trabajarán para acelerar los expedientes de las personas que han entrado de forma irregular en la ciudad autónoma en los últimos días con el objetivo de ejecutar los retornos "lo antes posible"

Según ha explicado, se ha incrementado la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas hasta alcanzar casi 3.000 agentes y militares, que permanecerán en Ceuta "el tiempo que sea necesario" .

Sobre la situación en la calle, ha reiterado que actualmente "queda mucha menos gente de la que entró" y que se han producido "muchísimas salidas", si bien ha admitido la dificultad de ofrecer datos definitivos.

Respecto a la atención humanitaria a los migrantes, Pérez Triano ha explicado que se trabaja con el Ministerio de Inclusión para dar cuanto antes una atención adecuada, aunque ha reconocido que la situación ha desbordado los recursos disponibles. Ha indicado que se está suministrando agua, se ha activado la Cruz Roja y se están gestionando los recursos para atender las necesidades básicas.

El delegado también ha lamentado la presencia en Ceuta de "grupos de extrema derecha" que, según ha dicho, solo han acudido a la ciudad "con el único objetivo de aprovecharse de las dificultades para sembrar odio, división y miedo". "Ceuta es una tierra de convivencia, de diversidad y de respeto. No necesitamos lecciones de los que solo pretenden sacar rédito político de la preocupación de nuestros barrios", ha remarcado.

Por último, ha señalado que no se tuvo "ningún tipo de información" previa sobre la entrada masiva hasta que se empezó a ver a las personas acceder por la frontera "de esa manera", y ha apuntado que la ciudad se encuentra ya en una situación "que no tiene nada que ver con las primeras 24 horas".

Sobre la procesión y la ofrenda floral previstas en la ciudad, ha avanzado que se reunirá con los responsables de Policía Nacional y Guardia Civil, que en principio no ven problemas para su celebración, a la espera de concretar los detalles de seguridad.