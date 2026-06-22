El CGPJ acuerda analizar si Peinado cometió falta grave al sugerir que la Policía podría ayudar a Begoña Gómez a huir

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, en el Hotel Palacio de Los Velada, a 12 de junio de 2026, en Ávila, Castilla y León (España).- Rafael Bastante - Europa Press

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este lunes remitir al promotor de la acción disciplinaria, por posible falta grave de desconsideración, el auto del juez Juan Carlos Peinado en el que afirmó que los policías que ejercen de escolta de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, podrían ayudarla a fugarse de España.

Así lo han trasladado fuentes jurídicas a Europa Press, al término de la reunión que ha tenido la Comisión Permanente este lunes, precisando que el promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, estudiará si Peinado, con sus palabras, infringió el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Ese artículo establece como falta grave "el exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial".

Las mismas fuentes han señalado que el acuerdo ha sido aprobado por mayoría, con el voto de calidad de la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, si bien cuatro vocales discrepantes han formulado voto particular.

La Comisión Permanente se reunió este domingo de forma extraordinaria a las 10.00 horas para decidir si remiten el asunto al promotor de la acción disciplinaria para la eventual apertura de un expediente.

Después de aproximadamente una hora de reunión, la Comisión Permanente acordó aplazar hasta el lunes el encuentro con el fin de dar más tiempo al debate y que este se produzca de manera presencial, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

PARA PEINADO, LOS AGENTES PODRÍAN "FACILITAR LA FUGA"

La reunión de urgencia de este domingo se produjo después de que este sábado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladase a Perelló, la "más enérgica queja" por las afirmaciones del juez Juan Carlos Peinado sobre los agentes que custodian a Begoña Gómez en su auto.

En dicha resolución, de 84 páginas, el magistrado aseguró que "no cabe duda" de que los agentes que acompañan a Gómez pueden, "bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos", colaborar "en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".

Para el ministro, esas afirmaciones "representan un grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya actuación se desarrolla únicamente en parámetros de legalidad y constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho".

Marlaska señaló además que las sospechas del magistrado alcanzan no solo a los agentes con el servicio de acompañamiento asignado "sino también a sus superiores jerárquicos, afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales".

EL CGPJ HA ARCHIVADO QUEJAS CONTRA PEINADO

El titular de Interior indicó que esas afirmaciones son "un hecho de máxima gravedad" e instó al CGPJ a que adopte "las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones" al tiempo que ha insistido en la "plena profesionalidad" de los agentes y de sus mandos.

Además, en una providencia a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias, el juez Peinado ha citado este miércoles a las 18.00 horas a Gómez y a su asesora, Cristina Álvarez, para que entreguen su pasaporte en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid.

Cabe recordar que este mismo mes, Conde propuso archivar diligencias informativas abiertas a partir de una queja que presentó el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, contra Peinado, si bien la propuesta debe pasar el examen de la Comisión Permanente del CGPJ.

Dicho órgano ya archivó cuatro quejas contra el juez el pasado mes de marzo, pero acordó devolver al promotor las diligencias incoadas a raíz de las quejas de Bolaños contra el juez por su forma de tomarle declaración como testigo en la causa en la que investiga a Begoña Gómez.