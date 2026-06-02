El CGPJ reclama respeto a la independencia judicial ante las críticas desde "altas instituciones"

Archivo - Puñetas durante el acto de toma posesión de la nueva auditor presidenta del Tribunal Militar Central, ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a 21 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reivindicado "la necesidad de respetar la independencia del Poder Judicial", frente a la "descalificación" desde "altas instituciones del Estado".

La Comisión Permanente del CGPJ ha aprobado este martes una declaración institucional en la que ha mostrado su preocupación "por las manifestaciones" de "responsables de altas instituciones del Estado que cuestionan la independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley" de distintas "actuaciones judiciales".

Estas manifestaciones, continúa, "contribuyen a erosionar la confianza de la ciudadanía en el Estado de derecho". Y sostiene que "la defensa de los valores y principios constitucionales, la independencia judicial y el derecho de defensa son pilares sobre los que descansa el Estado de derecho".

De esta forma, el CGPJ considera que "un entorno de esta naturaleza debilita los cimientos de una sociedad democrática avanzada", al tiempo que critica que se instrumentalice "la actividad judicial".

Así, la Comisión Permanente apela al "respeto" de las decisiones judiciales, "respeto que no es compatible con la descalificación o la atribución a la función jurisdiccional de fines ajenos a la garantía del Estado de derecho y de las libertades del ciudadano".