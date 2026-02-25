El CGPJ refuerza con una jueza sustituta el juzgado de Montoro (Córdoba) que investiga el accidente de Adamuz

Archivo - Imagen de la fachada del juzgado de Montoro (Córdoba) asume la investigación de la causa del accidente ferroviario ocurrido en la localidad cordobesa de Adamuz. A 20 de enero de 2026, en Montoro, Córdoba (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado la incorporación como refuerzo de una jueza sustituta al tribunal de instancia de Montoro (Córdoba) que investiga el accidente de tren en Adamuz ocurrido el pasado 18 de enero y que dejó 46 muertos.

Según ha comunicado este miércoles el CGPJ, esta nueva incorporación "se encargará de apoyar la tramitación ordinaria de los asuntos que correspondan al órgano judicial y de colaborar con la titular de la plaza en la instrucción de las diligencias abiertas a raíz del siniestro".

Y ha explicado que esta medida de apoyo durará inicialmente hasta el próximo 30 de junio, "pero podrá ser renovada a petición del Tribunal Superior de Justicia andaluz en caso de que se considere necesario".

El Tribunal de Instancia plaza Número 2 de Montoro, cuya titular es Cristina Pastor, asumió la investigación de la macrocausa del accidente ferroviario con una plantilla conformada por doce funcionarios --nueve en el servicio de Tramitación y tres en el Registro Civil-- y un refuerzo de dos personas --un gestor y una tramitadora--, autorizado éste ya por la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía.

Dos días después del accidente, el órgano de gobierno de los jueces comunicó que tanto su presidenta, Isabel Perelló, que también lo es del Supremo, como los vocales se encontraban en contacto permanente con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, y con el presidente de la Audiencia de Córdoba y coordinador en esa provincia de la Red Judicial de Expertos en Gestión de Emergencias y Catástrofes, Miguel Ángel Pareja.

Según indicó el CGPJ en un nota, para "hacer un seguimiento de la situación y conocer las necesidades que pueda tener" la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, órgano judicial competente para la investigación del accidente.

Y fue entonces cuando avanzó que tramitaría "con la mayor celeridad" los refuerzos de su competencia que se soliciten, precisando que el presidente del TSJA le informó de que, "con carácter inminente, consistirán en un/a juez/a de refuerzo, un/a letrado/a de la Administración de Justicia y varios funcionarios, sin perjuicio de futuros refuerzos".