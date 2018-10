Chaves dice que el padrón no incluirá "parámetros de habitabilidad" pero sí medidas para evitar fraudes

Actualizado 27/01/2010 12:23:34 CET

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, aseguró hoy que en la nueva Ley de Bases de Régimen Local "no se recoge ningún parámetro de habitabilidad" que permita denegar a alguien el empadronamiento, sino medidas para "evitar el fraude".

El vicepresidente recalcó que la futura ley dejará claro "el derecho de todos a empadronarse y el deber de los Ayuntamientos de empadronar" a todo el que tenga domicilio en ellos, pero que pretende evitar fraudes como empadronamientos falsos en municipios por motivos electorales, o casos como que una familia se empadrone en un barrio donde no vive "simplemente para tener acceso más fácil a un colegio".

En todo caso, quiso incidir en que esto no se traducirá en "parámetros de habitabilidad", sino que los mecanismos para evitar estos fraudes serán los mismos que ya "tienen los Ayuntamientos, a través de la Policía Local".

Según explicó, "la novedad" de la futura ley es que recogerá expresamente que los ayuntamientos están "habilitados legalmente para actuar", para que así "la actuación del municipio tenga todo el respaldo legal". Chaves se expresó así en declaraciones a los medios en el Senado, antes de inaugurar unas jornadas de política local del PSOE.

El vicepresidente tercero quiso incidir en que la nueva ley "recoge con absoluta claridad y en concordancia con la Ley de Extranjería el derecho que tienen todos los ciudadanos regulares o irregulares que vivan en un municipio el derecho a empadronarse" y el deber de los municipios de hacerlo.

QUIERE CONSENSUARLO CON EL PP

Además, recordó que este anteproyecto de ley se está negociando con los alcaldes en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que, antes de recibir el visto bueno del Consejo de Ministros, el Gobierno quiere "consensuarlo" con la oposición, fundamentalmente con el PP.

"En la ley no se recoge ningún parámetro de habitabilidad, ninguno. Hablaremos, pero no se recoge ningún parámetro de habitabilidad", repitió Chaves, insistiendo en que con la nueva norma "de lo que se trata es de evitar el empadronamiento de aquellas personas que no viven en el domicilio en el que dicen vivir".