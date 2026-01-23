Chivite atribuye la filtración de datos a una "estrategia orquestada de la ultraderecha": "No vamos a dar pasos atrás"

1045113.1.260.149.20260123134004 La presidenta de Navarra, María Chivite, interviene durante el acto central de la Comunidad Foral de Navarra en FITUR 2026, en IFEMA, a 23 de enero de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha atribuido este viernes la filtración masiva de datos de presidentes autonómicos a una "estrategia perfectamente orquestada por la ultraderecha" para "socavar la democracia", y ha avisado de que el Ejecutivo foral "no va a dar pasos atrás".

Además, ha informado de que el Gobierno navarro ya ha puesto los hechos en conocimiento de la Policía Foral y de su asesoría jurídica, al objeto de presentar la correspondiente denuncia.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los periodistas desde la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid, desde donde ha reaccionado a la investigación abierta por la Policía Nacional sobre la filtración de datos personales de una quincena de presidentes autonómicos y de altos cargos de la administración en foros de ciberdelincuentes.

Al respecto, Chivite ha condenado de manera "rotunda" lo que ha considerado como "un acoso personal". "Esto es claramente una persecución", ha sostenido antes de solidarizarse con el resto de afectados y advertir de que "se ha anunciado una versión dos" del ciberataque en la que se "podrían filtrar datos de familiares".

"Esta es una estrategia perfectamente orquestada por la ultraderecha que socava nuestra democracia, y tiene que ver con la participación en política, con amedrentarnos por participar en política. Pero el Gobierno foral no se va a quedar parado ni va a dar pasos atrás, sino adelante, para seguir combatiendo la desinformación y todo este tipo de acosos", ha garantizado.