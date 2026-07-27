Cien efectivos del Ejército de Tierra abren, limpian y acondicionan cortafuegos en los incendios de Madrid y Ávila

Maquinaria del Ejército del Aire ayuda a limpiar cortafuegos para los incendios de Madrid y Ávlia. - EJÉRCITO DEL AIRE

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Tierra está apoyando las labores de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila realizando tareas de apertura, limpieza y acondicionamiento de cortafuegos.

Unos 100 efectivos de la Fuerza Terrestre de Zaragoza, Córdoba y Madrid se han integrado en los Núcleos Operativos de Ingenieros que se reparten por las zonas afectadas para frenar el avance de las llamas, según ha informado el Ejército a través de redes sociales.

"Una labor exigente y en equipo que contribuye a frenar el avance de las llamas y facilita la actuación de las unidades desplegadas sobre el terreno", ha afirmado en un texto publicado en 'Instagram'.