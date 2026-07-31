La cifra de inmigrantes muertos durante la entrada masiva a Ceuta se eleva a 41

Decenas de personas siguen intentando cruzar la frontera, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). La ciudad autónoma de Ceuta ha amanecido con numerosas personas que seguían entrando desde Marruecos a primera hora de esta mañana después de una madrugad - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Ceuta ha confirmado esta tarde un balance actualizado de 41 cadáveres encontrados desde el inicio de la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos a la ciudad autónoma.

Los nuevos hallazgos se suman a los 30 muertos encontrados hasta el miércoles en lo que iba de año. Ahora son ya 71, según los datos que maneja Europa Press, los inmigrantes aparecidos en las costas ceutíes que se ahogaron en el intento de cruzar desde Marruecos.

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha cifrado este viernes el número de inmigrantes que han accedido en las últimas horas en 60.000. Fuentes de Interior calculan que unos 25.000 habrían retornado voluntariamente a Marruecos hasta medidoía.