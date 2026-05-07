Cinco detenidos por estafar más de 60.000 euros realquilando pisos y coches usando documentación falsificada

1084856.1.260.149.20260507105228 La Policía Nacional desmantela una organización criminal por estafar más de 60.000 euros a través del 'face morphing'. - POLICÍA NACIONAL

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas tras desmantelar una organización criminal en Madrid dedicada a estafas a través del 'face morphing', técnica "sofisticada" con la que se falsea documentación hasta hacerla inidentificable, para alquilar fraudulentamente pisos y coches, a través de los que llegaron a obtener beneficios de más de 60.000 euros en el último año.

Según ha informado el Cuerpo en una nota de prensa, la estafa principal consistía en alquilar pisos con los datos de un tercero, para evitar ser identificados, de los cuales pagaban solo la primera mensualidad y, después, los realquilaban como si fueran ellos los propietarios. De esta manera, recibían ingresos mensuales de entre 1.500 y 1.800 euros.

Con el mismo 'modus operandi', adquirían vehículos de 'leasing' --coches adquiridos pagándolos a plazo-- y, otra vez, abonaban únicamente la primera mensualidad. A pesar de ser denunciados por los impagos, la Policía dirigía las investigaciones hacia la persona que constaba en la documentación, quien era ajeno al delito en cuestión.

Asimismo, la organización aprovechaba la maquinaria de falsificación para vender documentación fraudulenta a terceros por 800 euros.

INVESTIGACIÓN DESDE ENERO

Tras las pesquisas, empezadas en el mes de enero tras conocer "varias estafas de en el alquiler de viviendas", los agentes entraron y registraron el domicilio de los líderes y detuvieron a los cinco miembros --cuatro hombres y una mujer--.

Así, intervinieron un "número importante" de documentos falsos, así como documentación extraviada, tarjetas de crédito "asociadas a identidades falsas", ordenadores y memorias donde almacenaba las pruebas documentales.

Una vez finalizada la operación, los uniformados han identificado un sistema "coordinado y estructurado en tres escalones". Primero, el líder coordinaba, hacía las falsificaciones, enseñaba los pisos y abría cuentas bancarias, mientras que su mujer se dedicaba a ofertar los inmuebles y vehículos y otros dos individuos se encargaban de "buscar los vehículos alquilados o que aparecían en los contratos".