Cincuenta años de la desaparición de 'Pertur': nuevos hallazgos en el caso del dirigente de ETA que abogó por la paz

Dirigentes de ETA encapuchados durante una comparecencia - EUROPA PRESS

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Este jueves, 23 de julio, se cumplen 50 años de la desaparición del dirigente de ETA político-militar (pm) Eduardo Moreno Bergareche, conocido como 'Pertur'. Cinco décadas después, la historia de esta desaparición se mantiene en la incógnita. También el paradero del cuerpo de aquel joven ideólogo de 25 años, que defendía el fin de la lucha armada tras la muerte de Franco y que sembró el germen del partido Euskadiko Ezkerra, hoy integrado con el PSE.

La última vez que se vio a 'Pertur' con vida fue el 23 de julio de 1976 en San Juan de Luz, una localidad francesa cerca de la frontera con España. A las 09.40 horas, 'Pertur' circulaba en un coche junto con los etarras Francisco Múgica Garmendia, alias 'Pakito', y Miguel Ángel Apalategi Aierbe, 'Apala'.

Ambos pertenecían al ala más dura de ETA y eran miembros de los denominados 'Bereziak', unos 'comandos especiales' de ETA político-militar, partidarios de la lucha armada y que no tenían intención de renunciar a la actividad terrorista.

Según la investigación policial, 'Pertur' tenía esa mañana una cita en el Café Consolation de San Juan de Luz, a la que no acudió. El testimonio de 'Pakito', recogido en un auto de la Audiencia Nacional, insiste en que él y 'Apala' se encontraron entonces "fortuitamente" con 'Pertur', quien les pidió que lo trasladasen en coche a la parte francesa de Behobia, cerca de Hendaya.

Las autoridades francesas se encargaron entonces de la investigación al haber ocurrido la desaparición en suelo galo, pero las pesquisas "no llegaron a ningún lado", reflexiona en declaraciones a Europa Press Gaizka Fernández, historiador e investigador del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.

Fernández ha indagado durante prácticamente toda su carrera en el caso de 'Pertur', pero en este último año se ha centrado en fuentes policiales y francesas que hasta el momento no habían tenido tanto protagonismo, para publicar el artículo 'Eduardo Moreno Bergaretxe (Pertur). El ideólogo que cambió el rumbo de ETA'.

EL RELATO DE ETA SOBRE LA DESAPARICIÓN QUERÍA "SACAR RÉDITO POLÍTICO"

Entre sus hallazgos, el historiador expone que todo el relato construido por ETA sobre una posible acción paramilitar de las fuerzas de orden público (FOP) --las actuales Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado-- en torno a la desaparición de 'Pertur' tienen un origen "espurio". "Si responsabilizaron a las FOP fue únicamente para aprovechar la oportunidad y sacar réditos políticos", asegura Fernández en su trabajo.

Según explica y de acuerdo con el testimonio de uno de los entonces portavoces de ETA, Joseba Knörr, aunque tres días después de la desaparición la banda ya ponía el foco en las FOP, las fuerzas de seguridad realmente "carecían de datos sobre lo ocurrido y de las circunstancias que habían rodeado su desaparición".

Del mismo modo, Knörr recuerda que tampoco la banda sospechaba de una posible implicación en esta desaparición del comando especial 'Bereziak'.

En contraposición a la teoría de la implicación de los agentes, el trabajo publicado por Gaizka Fernández asegura que las fuerzas de seguridad tenían conocimiento de que Pertur era partidario del movimiento interno de ETA que buscaba abrir una etapa exclusivamente política y dejar de lado la acción militar.

"Neutralizarlo era contraproducente", recoge Fernández, quien recuerda que incluso el responsable del Servicio Central de Documentación (SECED) --el actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI)-- en el País Vasco, Ángel Ugarte Fernández de Lara, declaró en una investigación abierta por la Audiencia Nacional (AN) en 2008 que a 'Pertur' "no se le realizó ningún seguimiento".

Asimismo, Ugarte sostuvo entonces ante el juez que "'no tenía ninguna duda'" de la responsabilidad de ETA ya que su desaparición "perjudicó a los intereses del Estado" porque "era partidario de la teoría del desdoblamiento" para separar las actividades armadas de las políticas en la banda.

Finalmente, la AN archivó la causa en 2012 al considerar que no había "indicios suficientes" que permitieran imputar a sospechosos por estos hechos.

UNA FUENTE DICE QUE 'APALA' LE ASEGURÓ QUE ESTÁ "EN EL FONDO DEL MAR"

El texto de Fernández también recoge el testimonio de un antiguo miembro de ETApm que participó en la guerra civil de El Salvador y coincidió con 'Apala' en Nicaragua, quien le confesó: "'Pertur está en el fondo del mar y nadie lo encontrará nunca'. El testigo, según consta en este trabajo, "se lo contó tanto a Lourdes Auzmendi [pareja de 'Pertur'] como a Iñaki Martínez [miembro de Euskadiko Ezkerra]".

Fernández incide en que este episodio es un solo un indicio, pero que refuerza otros datos. Como por ejemplo, la información de la Estación Naval Francesa del Bidasoa que recogía la desaparción de un embarcación neumática en el puerto de Hendaya entre el día 24 y 26 de julio.

El documento de Fernández indica que incluso "en los círculos cercanos a ETA, se rumoreaba que la lancha podría haber sido usada por los secuestradores de Pertur dado que, en anteriores ocasiones, ellos mismos han utilizado este tipo de embarcaciones para sus intentos de penetración en España".

ATRIBUCIONES DE LA EXTREMA DERECHA

Por otra parte, el historiador cuenta el clima de "confusión" que se generaba en esos años por las atribuciones que algunos líderes de extrema derecha hacían sobre atentados o desapariciones y que también estuvieron presentes en el caso de 'Pertur', aunque "carecían de fundamento".

"Antiguos dirigentes de la extrema derecha han reconocido que entre 1976 y 1977 Isidro Carmona [líder ultra] usó aquellas siglas, que había copiado de una organización argentina, para atribuirles todos los atentados de los que se enteraba con el fin último de estafar a medios de comunicación", explica.

Así, Fernández reivindica que este caso "se vio afectado por un fenómeno habitual durante el tardo-franquismo y la Transición: que individuos que no habían tenido nada que ver con los atentados los reclamaran en nombre de siglas de ocasión, como la Triple A".

"Cada vez que escuchaban una noticia de que había un atentado, llamaban a los medios y decían 'somos la Triple A'. De hecho, otros atentados como el de los abogados de Atocha también se lo atribuyen como AAA", insiste el autor.

PODRÍA HABER MÁS DETALLES POR DESCUBRIR

Cincuenta años después, la familia y amigos de Pertur exigen saber qué pasó y dónde está su cuerpo. "La única esperanza que tienen es que alguien hable", expresa Fernández. De hecho, este sábado sus allegados celebran en Irún varios actos para "mantener viva su memoria" y exigir que se conozca la verdad, según explican sus allegados en un comunicado.

En este sentido, Fernández insiste en que todavía hay partes de la historia sin información porque no es posible todavía acceder a la información del CESED. "He podido consultar documentación del servicio secreto del ejército, pero no del CESED", critica.

Fernández asegura que ni siquiera saben "si el actual CNI tiene esa documentación o si no la tiene" porque "no se pueden consultar esas fuentes" a dieferencia de otros países europeos, como Francia, Italia o Alemania, donde sí es posible acceder, explica el autor e insisten en que no solo beneficiaría al caso de Pertur, sino también a otros muchos ocurridos durante el "tardofranquismo" o la Transición.

El de 'Pertur' es uno de los 314 casos sin resolver que deja la actividad criminal de la banda terrorista, que cesó su actividad violenta en 2011 tras más de 800 asesinatos.'