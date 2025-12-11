El CIS ultima su primer barómetro tras la encarcelación de Ábalos, los casos de acoso en el PSOE y la condena al fiscal

Archivo - Sede del CIS - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 11 Dic.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) difundirá este viernes su barómetro de opinión correspondiente al mes de diciembre, el primero tras el ingreso en prisión del exministro socialista José Luis Ábalos, las denuncias por acoso sexual en el seno del PSOE y la inhabilitación al ya ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.

El fallo del Supremo contra García Ortiz se conoció el pasado 20 de noviembre, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, pero no fue hasta el pasado lunes cuando se dio a conocer la sentencia en la que se da por probado que fue él o, "una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento", quien filtró un correo que el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, envió a Fiscalía ofreciendo el reconocimiento de dos delitos fiscales a cambio de eludir la cárcel.

Además, el 27 de noviembre ingresaron en prisión Ábalos y su exasesor Koldo García, lo que llevó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo a pedir ayuda al empresariado catalán para convencer a Junts de que apoye una moción de censura y a convocar una concentración contra el Gobierno en Madrid.

Durante los últimos compases de noviembre también se seguía hablando de la gestión de la dana de 2024 y tuvo lugar la investidura del 'popular' Juanfran Pérez Llorca que, con el apoyo de Vox, se convirtió en el sucesor de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana.

CORTEJO FALLIDO A JUNTS

Y diciembre, cuando el CIS arrancó el trabajo de campo para su barómetro, empezó con el presidente Pedro Sánchez anunciado medidas reclamadas por Junts para intentar reconciliarse con los de Carles Puigdemont, pero que, de momento, no han surtido efecto.

Aquellos días también se reactivó el caso del exasesor de Moncloa Francisco Salazar denunciado por acoso sexual el pasado mes de julio en el canal interno del PSOE, un procedimiento que, según reconoció el propio Sánchez, se ha gestionado de forma errónea y ha provocado el enfado de las mujeres del partido.

Y coincidiendo con este asunto se supo también de una denuncia de una edil socialista de Torremolinos contra el hasta entonces secretario general del partido en esa localidad malagueña, Antonio Navarro, que fue suspendido de militancia y expedientado por el partido.

El barómetro del CIS de noviembre recortó la estimación de voto del PSOE hasta el 32,6%, reduciendo a 10,2 puntos su ventaja sobre el PP que, como Vox, se anotaba una subida. En concreto, otorgaba a los 'populares' un apoyo 22,4%, y los de Santiago Abascal acumulaban tres meses en alza y llegaban al 18,8%.

En cambio, el partido Se Acabó la Fiesta (SALF) del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez se diluía, quedándose en un 0,6%, su cota más baja, superado por todo los partidos parlamentarios de ámbito autonómico. Sumar, por su parte, seguía cayendo en noviembre, hasta el 7,1% y también bajaba Podemos, que figuraba con un 4%.