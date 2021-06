Ciudadanos denuncia la ayuda a Plus Ultra ante el Tribunal de Cuentas por posible negligencia del Gobierno

Ve responsabilidad contable de la empresa y de las autoridades que aprobaron la ayuda, que deberían responder con su patrimonio personal

Ciudadanos ha interpuesto una denuncia ante el Tribunal de Cuentas este lunes en relación con la ayuda pública de 53 millones de euros que el Gobierno dio a la aerolínea Plus Ultra porque considera que esta empresa no cumplía los requisitos necesarios para recibirla y que se debe exigir responsabilidad contable a quienes se la concedieron por haber actuado de forma "negligente" al aprobarla.

En la denuncia, que ha sido presentada por la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, por el vicesecretario general del partido, Edmundo Bal, y por el jefe de la delegación de Cs en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, se sostiene que ha habido un "menoscabo o daño" al erario público como consecuencia de un "examen negligente" de los requisitos exigibles a Plus Ultra.

"Son 53 millones de euros dados a dedo a una empresa que ni era viable, ni era solvente, ni era estratégica, que en ningún caso cumplía con los requisitos que establece el fondo de la SEPI para empresas estratégicas", ha declarado Arrimadas ante la sede del Tribunal de Cuentas.

ARRIMADAS: LA PRÓXIMA VEZ "SE LO PENSARÁN DOS VECES"

Tras recordar que Garicano también ha llevado este asunto ante las instituciones europeas, ha señalado que la labor de la formación naranja para esclarecer esta "operación oscura", que "no tiene ni pies ni cabeza", va a hacer que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "se lo tenga que pensar dos veces" la próxima vez que se plantee dar dinero público a una empresa en esas condiciones.

"Esto es trabajar por España, para que no se derroche ni un solo euro", ha defendido Arrimadas, que critica que Plus Ultra recibiera ese rescate millonario mientras "muchísimas personas que necesitan ayuda" en España no la tienen y "muchísimos negocios no han visto ni un duro" del Gobierno durante la pandemia del coronavirus.

"Es absolutamente indignante", ha concluido, precisando que el dinero que ha recibido esa aerolínea equivale al sueldo de 22.000 médicos o a las cuotas que pagan casi 200.000 autónomos a la Seguridad Social.

La presidenta de Ciudadanos ha asegurado que seguirán trabajando para destapar lo que consideran "un escándalo y un pufo absoluto" que "en cualquier otro país" obligaría al Ejecutivo a "dar la cara" y "produciría dimisiones" porque, además "todo está lleno de sospechas" en torno a los propietarios de Plus Ultra.

Asimismo, cree que no se puede permitir que esta sea la imagen que da España ante las instituciones europeas, que son las que van a entregar al país 70.000 millones de euros de los fondos para la recuperación tras la crisis del coronavirus, y se ha preguntado "cómo va a repartir Sánchez" ese fondo, visto el precedente de Plus Ultra.

NO ERA UNA EMPRESA ESTRATÉGICA, ESTABA EN CRISIS Y NO ERA VIABLE

En su denuncia, Ciudadanos enumera una serie de condiciones que esta compañía aérea debía reunir, y que, a su juicio, no cumplía, para ser beneficiaria de la ayuda del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, autorizada por el Consejo de Ministros el pasado 9 de marzo a propuesta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y tras el expediente favorable del Consejo Gestor del Fondo.

Así, el partido de Inés Arrimadas afirma que Plus Ultra no cumplía el requisito de no ser una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019 porque ese año y los cuatro anteriores había incurrido en pérdidas que la habrían dejado con un capital social restante de 5,8 millones de euros, frente a un capital inicial de más de 19 millones.

Además, denuncia que, "para salvar este escollo", se procedió a la asimilación de un préstamo participativo concedido por Panacorp al capital social de Plus Ultra, algo que "no es sostenible desde un punto de vista jurídico ni económico".

Tampoco considera que se pueda describir a esta aerolínea como una empresa de carácter estratégico, puesto que solo tiene cuatro aviones arrendados que realizan rutas a Perú, Ecuador y Venezuela, su cuota de mercado como aerolínea en España por número de pasajeros era del 0,1 % en 2019 y ese año solo contaba con 403 trabajadores.

En cuanto a la viabilidad a medio y largo plazo de la empresa, la formación naranja sostiene que el plan de viabilidad que presentó expone estimaciones que "no son realistas" y "no se acompaña de la justificación económica suficiente", por lo que no parece que vaya a "ser viable en el medio o largo plazo ni que pueda reembolsar la ayuda en el plazo previsto".

Por último, Cs ve "altamente dudoso" que Plus Ultra esté al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, a la vista del informe del asesor jurídico de la SEPI, y destaca que los 53 millones de euros recibidos por la empresa superan el límite máximo de la ayuda que podía obtener --que sería de 16,3 millones de euros-- y que no hay proporcionalidad, ya que el importe es superior al cien por cien del balance a finales de 2019.

PRÉSTAMO OPACO, TRAMAS DE CORRUPCIÓN Y BLANQUEO

Por otro lado, Ciudadanos argumenta que las autoridades españolas "tendrían que haber sido singularmente estrictas" al evaluar la situación financiera de Plus Ultra. Concretamente, por "la opacidad del préstamo" de Panacorp y por la supuesta vinculación de los accionistas de la aerolínea con "tramas de corrupción y blanqueo de capitales".

Por todos estos motivos, Cs denuncia "un comportamiento gravemente negligente de las autoridades implicadas" en la concesión de la ayuda --la SEPI, el Consejo Gestor del Fondo y el Consejo de Ministros-- y de Plus Ultra y sus accionistas.

A continuación, solicita que se inicie el procedimiento jurisdiccional para exigir "responsabilidad contable" a todos los implicados por acciones u omisiones que han generado "un daño a los caudales o efectos públicos" por importe de 53 millones de euros.

Bal ha afirmado que existen "motivos jurídicos muy sólidos" para que se abra un juicio por alcance en el Tribunal de Cuentas que "pueda terminar con una sentencia condenatoria" contra los responsables, los cuales tendrían que "responder de esta ayuda con su patrimonio personal".

Garicano, por su parte, ha señalado que desde el principio el rescate a Plus Ultra "olía muy mal" porque no cumplía las condiciones de la Comisión Europea para las ayudas a empresas estratégicas. En las alegaciones que presentó el Gobierno frente a la queja de Cs en Bruselas "se demostró que todas nuestras preocupaciones eran correctas", ha añadido.