Ciudadanos forzara una votación en el Congreso para el fin de las mascarillas y pide explicaciones a Sánchez

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos aprovechará el próximo Pleno del Congreso para pedir explicaciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no haber decidido aún el fin de las mascarillas en interiores y para forzar una votación que presione al Gobierno para adoptar ya esa medida.

El partido que pilota Inés Arrimadas viene defendiendo desde hace meses la necesidad de poner fin como regla general al uso obligatorio de las mascarillas en interiores y seguirá dando la batalla con este asunto en la sesión plenaria de la semana que viene.

De entrada, el portavoz adjunto de la formación naranja en el Congreso, Guillermo Díaz, ha adelantado en rueda de prensa que su partido registrará este jueves una pregunta para el presidente Sánchez aclare el miércoles a sus señorías por qué no ha eliminado aún la utilización de las mascarillas en espacios interiores.

Pero, además, Ciudadanos someterá a debate y votación del Pleno una moción con esta reivindicación, que es consecuencia de la interpelación que los 'naranja' dirigieron esta misma semana a la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

Un debate en el que, según ha criticado Díaz, la ministra fue "incapaz" de explicar la razón de mantener las mascarillas en interiores y se limitó a reiterar que esa medida llegará "más pronto que tarde". La misma respuesta que Sánchez viene dando desde hace semanas pero que no acaba de materializarse.

"ES LA RESTRICCIÓN LA QUE TIENE QUE PROBARSE EFICAZ"

El diputado malagueño sostiene que "es la restricción la que tiene que probarse eficaz" y que ahora mismo "no es el efecto barrera lo que interesa sino el efecto salvador de las vacunas" contra el Covid, teniendo en cuenta, ha dicho, "los pocos casos graves" que se registran ya.

En Cs plantean que sea el médico el que recomienda el uso de la mascarillas en interiores de manera individualizada o que se limite, por ejemplo, a los transportes públicos "en determinadas horas". "Pero eso tiene que ser la excepción; la restricción no puede ser la norma general y, además, debe ser probada por quien la propone", ha abundado.

Además de Cs, Vox también tiene registrada una iniciativa pidiendo el fin de las mascarillas obligatorias, en exteriores y en interiores, aunque en su caso aún no tiene fecha para su debate. Se trata de una proposición no de ley "sencilla" para facilitar que se diga sí o no.



