Ciudadanos se jacta de haber "doblado el brazo" al Sánchez y saluda el fin de la mascarillas en interior

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Sanidad del Congreso, Guillermo Díaz, se ha jactado este miércoles de haber "doblado el brazo" al ministra de Sanidad, Carolina Darias, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha celebrado que, aunque tarde, el Ejecutivo haya anunciado que a partir del 19 de abril ya no será obligatorio llevar mascarillas en interiores, salvo en algunos lugares.

En declaraciones en el Congreso, Díaz ha recordado que su grupo lleva tres semanas en esta "lucha", que no ha sido "fácil" y que, ha incidido, afrontaron las críticas de otros grupos que les pusieron "a caldo", aunque después acabaron apoyando la reivindicación.

Díaz ha destacado que el Ejecutivo ha acabado cediendo sin que se haya producido ningún "cambio significativo" en los datos que deben orientar este tipo de decisiones y porque se ha demostrado imposible "refutar" los argumentos de la formación naranja.

Y es que, según Ciudadanos, este asunto "no responde a ningún criterio sanitario, sino de otro tipo". "No lo han podido explicar más y por es lo han anunciado", ha dicho, recalcando que una medida "grave" como el uso de mascarilla en interiores ya no se sostiene con un Covid "leve".

"Los españoles podrán respirar algo mejor y verse las caras", ha apuntado, alegrándose en especial por los más pequeños que por fin podrán ver entero el rostro de sus docentes "y recuperar el tiempo perdido en su desarrollo cognitivo y de los gestos".