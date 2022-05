Ciudadanos llevará a los tribunales a los diputados independentistas por desvelar secretos del CNI

Vox también había indicado que no descartaba emprender acciones legales

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha adelantado que su formación llevará a los tribunales a diputados independentistas porque a su juicio han podido incumplir su obligación de guardar secreto sobre la comparecencia de este jueves de la directora del CNI, Paz Esteban.

"El Gobierno de Sánchez ha permitido a ERC, Bildu, Junts y la CUP acceder a los secretos de Estado. Desde Ciudadanos llevaremos a los tribunales a los diputados separatistas que han roto el secreto de la comisión", ha escrito Bal en su cuenta de Twitter.

Como muestra incluye imagen de las declaraciones del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, asegurando que la directora del CNI había confirmado el espionaje de políticos independentistas con autorización judicial y afirmando que para el resto de investigados se contemplaban dos hipótesis: o un país extranjero o elementos incontrolados de los aparatos de seguridad.

PENAS DE UNO A CUATRO AÑOS DE CÁRCEL

En la rueda de prensa posterior a la comparecencia, Bal ya se había referido a esas declaraciones subrayando que revelar secretos es delito y que el Código Penal, en su artículo 598, contempla penas de prisión de uno a cuatro años.

"Menudo acierto por parte del Gobierno y del señor (Félix) Bolaños incluir a gente que les falta un minuto para revelar a la prensa secretos de Estado", comentó.

También el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, señaló que su formación no descartaba emprender acciones legales por revelación de secretos contra diputados independentistas. "Han pasado breves minutos y no nos ha dado tiempo a revisar lo que se ha dicho de la comparecencia, pero no descartamos nada", señaló en rueda de prensa.

A su juicio, las declaraciones de Gabriel Rufián son "la demostración empírica" de que hay diputados que no deberían formar parte de la Comisión de Gastos Reservados que da acceso a secretos oficiales y que controla a los servicios de inteligencia.

La comparecencia de la directora del CNI ha sido la primera sesión de la Comisión de Gastos Reservados, que hasta ahora no se había podido constituir en el Congreso porque los independentistas no tenían asegurados los 210 votos que se exigían para ser autorizados para acceder a secretos oficiales.

El Gobierno se comprometió a activar la comisión y la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, tuvo que rebajar ese listón mínimo para así sortear los vetos de PP, Vox y Ciudadanos a los portavoces independentistas.