Ciudadanos quiere que el Congreso inste al Gobierno a evitar que la subida del SMI eleve la cuota de los autónomos

Ciudadanos quiere que el Congreso inste al Gobierno a evitar que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), pactada por el Gobierno y Podemos en el acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2019, acabe incrementando a su vez la cuota de los autónomos.

El presidente de Cs, Albert Rivera, ha anunciado que su grupo registrará este lunes en el Congreso una proposición no de ley que plantea que se desvinculen estos dos conceptos para evitar que los autónomos tengan que pagar 420 euros más al año.

CUOTA REDUCIDA PARA LOS AUTÓNOMOS QUE NO ALCANCEN EL SMI

En rueda de prensa en la sede de Cs tras la reunión del Comité Ejecutivo, Rivera se ha hecho eco de la queja de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), que ha avisado de que aquellos que cotizan por la base mínima, que suponen el 85% del total, tendrán que pagar 420 euros más al año a la Seguridad Social si el SMI sube a 900 euros.

En su iniciativa parlamentaria, la formación naranja propone desvincular una cosa de la otra "para que no se suban las cuotas", y también plantea que a la tarifa reducida que pagan los autónomos durante el primer año se puedan sumar igualmente aquellos cuyos ingresos no superen el SMI, aunque lleven más de un año en este régimen.

"Ayudaremos a los que empiezan y a los que se tropiezan", ha destacado Rivera, que, además, ha criticado la decisión de aumentar el salario mínimo, advirtiendo de que las empresas no querrán contratar a un trabajador si no les genera al menos 1.500 euros en términos de productividad, y que los autónomos se pensarán el hacer contratos si tienen que pagar una cuota más alta.

LOS SUELDOS NO SUBEN "POR DECRETAZO"

El presidente de Ciudadanos ha rechazado una "política intervencionista que provoca más paro" al elevar el SMI "por decretazo". A su juicio, el incremento de los sueldos se consigue "con productividad y competitividad" y a través de acuerdos entre sindicatos y patronal.

Por otro lado, ha rechazado el acuerdo presupuestario del Gobierno y Podemos, que ha descrito como "papel mojado" porque los diputados que lo apoyan no suman mayoría en el Congreso y necesitarían además el respaldo de los partidos independentistas catalanes, entre otros.

En este sentido, ha lamentado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "entregue a (Pablo) Iglesias la economía española" y la ponga "al servicio de los que quieren liquidar el Estado". "Sánchez es capaz de cualquier cosa para permanecer unas semanas más atrincherado en la Moncloa", ha denunciado.

Rivera considera ve "malos para España" esos PGE porque, mientras la tasa de paro sigue siendo alta y la economía española se desacelera, "pretenden subir los impuestos", "castigan" a los autónomos y apuestan por "gastar más" en vez de "gastar mejor". "Castigar los bolsillos de la clase media se paga con un freno a la economía", ha afirmado, recalcando que subir los tipos impositivos no se traduce en que el Estado recaude más.

Respecto a lo que podría opinar la Comisión Europea, Rivera ha señalado que el acuerdo firmado por Sánchez e Iglesias "no es serio" porque no incluye una memoria económica. A su modo de ver, "las políticas de Podemos tienen muy poca credibilidad en Europa", y tampoco se fía de los socialistas, que cuando gobernaban "no cumplían el objetivo de déficit".

FACILIDADES PARA EMPRESAS QUE QUIEREN SALIR DE CATALUÑA

Por último, Rivera se ha referido a las distintas versiones que ha dado el Gobierno sobre si derogará o mantendrá el decreto que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy para facilitar que las empresas que quisiesen salir de Cataluña por la inestabilidad política pudiesen cambiar su sede.

"¿Hay alguien coordinando en el Gobierno de Sánchez", se ha preguntado antes de reclamar seguridad jurídica y abogar por mantener vigente el decreto para que "las empresas en España tengan movilidad" y para que las que se han marchado de Cataluña puedan volver cuando lo consideren oportuno.