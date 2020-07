Ciudadanos sugiere que Iglesias "pone el foco en los periodistas" para no dar explicaciones sobre la tarjeta de Dina

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El dirigente de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha sugerido este miércoles que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, "pone el foco en los periodistas" para evitar dar explicaciones sobre por qué se quedó durante varios meses la tarjeta SIM del teléfono móvil de su exasesora Dina Bousselham.

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Bal ha criticado las declaraciones de Iglesias en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde abogó por "naturalizar" que "cualquiera que tenga presencia pública o cualquiera que tenga responsabilidades en una empresa de comunicación o en política" esté sometido "tanto a la crítica como al insulto en las redes sociales".

El ministro y líder de Podemos respondió así cuando le preguntaron si considera que su partido ha llevado a cabo un señalamiento contra el periodista Vicente Vallés por el modo en el que éste ha informado de la pieza Dina del caso Villarejo, en la que el juez investiga el robo del móvil a su exasesora y en la cual Iglesias ha perdido recientemente la condición de perjudicado.

"¿QUÉ TIENE QUE OCULTAR?"

Bal ha insinuado que Iglesias "pone el foco en los periodistss" para no tener que aclarar qué hizo con la tarjeta SIM de su exasesora. "¿Qué tiene que ocultar? ¿Por qué pone el foco ahí? ¿Por qué no nos explica de una vez qué pasó con la tarjeta de su exasesora Dina?", ha planteado.

Iglesias recibió el dispositivo de periodistas de Interviú y se lo devolvió a su propietaria unos meses después, en el verano de 2016, y cuando Bousselham lo entregó a la Audiencia Nacional estaba deteriorado.

"Sabiendo conscientemente que él no era objeto de un robo, que él no era víctima, se aprovechó políticamente de la situación para hablar de las cloacas del Estado, que en su caso concreto no existían, era mentira", ha indicado el dirigente de Ciudadanos, que rechaza la idea del vicepresidente del Gobierno de que tanto él como Podemos son víctimas en estos hechos relacionados con José Manuel Villarejo, comisario de policía jubilado que se encuentra en prisión.

Asimismo, Bal ha arremetido contra el ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 por sostener "de una manera inadmisible e ignominiosa" que es "una especie de víctima de los jueces". "Al señor Iglesias solamente le gustan los jueces cuando fallan en su favor, cuando fallan en su contra es que le persiguen políticamente, porque es el rey de las conjuras, de las conjuras falsas", ha manifestado.

LA POLÍTICA DEL INSULTO Y LA CRISPACIÓN

Por otro lado, el portavoz parlamentario de la formación naranja le ha reprochado sus declaraciones sobre los ataques a periodistas en redes sociales, replicando que "en democracia y en política lo que hay que naturalizar es la buena educación y la transparencia que un vicepresidente del Gobierno de España tiene que ofrecer a los ciudadanos".

Tras recordar que en el Congreso Iglesias "llamó 'golpistas'" a Vox e intercambió "insultos cruzados" con representantes de fuerzas políticas de la oposición, Bal ha afirmado que el líder de Podemos "se encuentra cómodo en la política del insulto, de la crispación y de la desunión".