Ciudadanos tiende la mano al Gobierno para apoyar los PGE: "No tienen que soportar las humillaciones de Otegi"

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha garantizado este jueves que su formación tendrá "la mano tendida" al Gobierno "hasta el final" para apoyar los Presupuestos Generales del Estado para 2008 si se aceptan sus líneas naranjas y ha recalcado ante la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que "no es necesario" que el Ejecutivo "tenga que soportar las humillaciones" del líder de Bildu, Arnaldo Otegi, "diciendo que decide el futuro de España".

Durante su intervención en el debate de las enmiendas de totalidad de las cuentas públicas, la líder de Ciudadanos ha pedido a los socialistas que escuchen al sector de su partido que no quiere que los Presupuestos se aprueben con la coalición abertzale y también ha dejado claro que "no es necesario" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "soporte humillaciones" del líder de Podemos, Pablo Iglesias.

"Ha llegado la hora de la verdad, aquí tienen nuestra mano, si no la cogen jamás podrán volver a decir que no lo hacen porque no tuvieron otra opción", ha enfatizado la líder de Ciudadanos.