Clavijo acusa al Gobierno de discriminar a los menores de África respecto a los de Ucrania: "Como no son blancos"

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha acusado este jueves al Gobierno de no actuar con la "misma diligencia" al acoger a menores migrantes provenientes de África que cuando lo hizo con los refugiados ucranianos tras la guerra con Rusia, achacándolo a una cuestión de racismo.

"Como no son blancos", ha denunciado Clavijo en declaraciones a los periodistas tras su intervención en un seminario sobre inversión en África, organizado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Y es que el presidente canario ha criticado el ritmo de acogida de menores africanos en Canarias por parte de otras comunidades autónomas, haciendo un paralelismo con la acogida de niños migrantes tras el inicio de la Guerra en Ucrania.

Eso sí, Clavijo ha precisado que le parece "fantástico" la acogida de refugiados por la invasión rusa en Ucrania, aunque ha insistido en que el Gobierno no les está poniendo la misma atención a los menores procedentes de África por no ser blancos.

El presidente canario ha recordado el contenido del escrito que desde su Gobierno se ha enviado al Tribunal Supremo por "no estar conformes por cómo se está ejecutando el auto" al no haber llegado al 15% de la cifra prevista, señalando que se están vulnerando los derechos de los menores.

"PREOCUPADO" POR LAS DECLARACIONES DE TORRES

También ha reaccionado a unas declaraciones del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que, según Clavijo, dijo que el Tribunal Supremo no tienen que ser movilizados a otras comunidades y que pueden quedarse en Canarias "en recursos del Estado".

"Preocupan mucho las declaraciones del ministro Torres, cuando asegura que el Supremo no dice que los niños tengan que salir, que los niños se pueden quedar en Canarias en recursos del Estado", ha reprochado al ministro.

En este sentido, ha remarcado que esta no es una forma de resolver "el problema de hacinamiento en Canarias", siendo este problema "una de las variables que el Supremo tiene en cuenta" para llegar a una resolución respecto al traslado de menores.