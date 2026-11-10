Clavijo cifra en 7.500 los migrantes llegados a Canarias en noviembre y anuncia ayudas económicas para El Hierro

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, atiende a los medios de comunicación - EUROPA PRESS

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha explicado este martes que casi 7.500 migrantes han llegado al archipiélago en los últimos diez días, anunciando diferentes acuerdos con el Gobierno central sobre esta materia, que pasan por el refuerzo sanitario y policial y ayudas por valor aproximado de un millón de euros para los sectores económicos más afectados en La Restinga, en la isla de El Hierro.

Así se ha pronunciado el presidente canario en una rueda de prensa desde la sede del Gobierno de Canarias en Madrid después de participar en la Comisión Interministerial de Inmigración extraordinaria sobre la presión que vive la isla de El Hierro. También ha mantenido un encuentro bilateral con el embajador de Senegal en España, Ibrahim Al Khalil Seck.

Según ha explicado Clavijo, el Gobierno central ha achacado el repunte migratorio en el archipiélago a la celebración de unas competiciones deportivas en Senegal, que han provocado un mayor aumento policial en este evento, y que se desarrollarán hasta el 13 de noviembre, mientras que en Gambia lo atribuyen al inicio de la campaña electoral.

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