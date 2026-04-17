Clavijo descarta que Canarias recurra la regularización de inmigrantes y critica los discursos "xenófobos" de Vox



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de Canarias y líder de CC, Fernando Clavijo, que gobierna el archipiélago en coalición con el PP, ha asegurado que su Ejecutivo no recurrirá la regulación extraordinaria de migrantes y ha defendido que estas personas deben tener "la posibilidad de ganarse la vida, contribuir a la riqueza del país y cotizar", al tiempo que ha criticado los discursos "fascistas y xenófobos" de partidos como Vox ante esta iniciativa.

En declaraciones a su llegada al Foro 'Wake Up' de 'El Español', Clavijo ha reconocido que Canarias ha sido "crítica" con la política migratoria en la frontera, aunque ha subrayado la necesidad de abordar la situación desde una perspectiva solidaria.

Asimismo, el presidente canario ha restado importancia al posible impacto del acuerdo entre PP y Vox en Extremadura sobre los derechos de la población migrante y ha asegurado que "confía" en el Estado de derecho y en la separación de poderes.

En este sentido, ha advertido de que los discursos "xenófobos y fascistas de la formación de Abascal" se encontrarán con los límites legales si intentan vulnerar derechos reconocidos, y ha reiterado su "confianza" en la actuación de los tribunales ante este tipo de situaciones.

No obstante, ha valorado la formación de gobiernos estables en el actual contexto internacional, marcado por tensiones geopolíticas y posibles restricciones energéticas que pueden afectar especialmente a Canarias, dada su dependencia exterior y del turismo.

REITERA SUS CRÍTICAS A AENA

Por otro lado, Clavijo ha criticado la posición del presidente de Aena, Mauricio Lucena, sobre la gestión aeroportuaria en el archipiélago y ha lamentado que "priorice", a su juicio, "los intereses privados" frente al interés general.

Además, Clavijo ha señalado que le "preocupa" más la posición del Gobierno que las declaraciones del presidente de la compañía, al considerar que el Ejecutivo "debería, al menos, hablar del interés general, del interés público, no del privado".

Por otro lado, ha criticado la propuesta del Gobierno sobre financiación autonómica al considerar que no existe todavía un documento oficial y que se han planteado únicamente como "un acto preelectoral para las elecciones andaluzas".

LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA, UN ACTO PREELECTORAL PARA LAS ANDALUZAS

En este sentido, ha lamentado que al mezclar Régimen Económico y Fiscal (REF) con el sistema de financiación general, factores como la insularidad "pierde peso" en los criterios planteados.

Por último, el presidente canario ha advertido del riesgo de que el archipiélago vea reducidos los fondos europeos de cohesión en el próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea (UE) y ha mostrado su "preocupación" por posibles cambios en los criterios de reparto.

En esta línea, Clavijo ha señalado que el cambio de prioridades en la UE, con mayor peso del gasto en defensa, puede afectar a partidas clave para Canarias como los fondos de cohesión o el programa POSEI para el sector primario.