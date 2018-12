Clavijo pide a Sánchez que no juegue al cuento del lobo con las elecciones y convoque si no puede gobernar

Actualizado 29/11/2018 10:54:05 CET



Afirma en relación a los presos del 'procés' que "quien la hace la paga"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, ha pedido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no esté "constantemente" anunciando "el cuento del lobo" con un posible adelanto electoral y ha afirmado que, en el caso de que no pueda gobernar, lo "mejor" sería que convoque los comicios "cuanto antes".

En un desayuno informativo organizado por Executive Forum, ha insistido en que la decisión de convocar elecciones es del presidente del Gobierno y que estas "se adelantan o no", pero ha rechazado los "globos sonda" que entiende que está enviando el Ejecutivo porque considera que generan "inestabilidad política".

Según él, el Gobierno mantiene "una postura tacticista" a la espera del resultado que obtiene en las elecciones andaluzas de este domingo y metiendo "miedo en el cuerpo" a los soberanistas catalanes con la llegada de "un gobierno peor" en el caso de que no apoyen sus Presupuestos Generales del Estado.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha lamentado que se esté "intentando influir" en los medios de comunicación con la especulación del adelanto electoral y ha avisado que no se está teniendo en cuenta "el daño que se genera a nivel productivo". "Si realmente llega a adelantar las elecciones, que lo haga", ha sentenciado.

AGOTAR LA LEGISLATURA SI SE PUEDE GOBERNAR

En este sentido, ha defendido agotar la legislatura "siempre y cuando se pueda gobernar", pero ha remarcado: "En caso de que no se pueda, cuanto antes se convoquen (elecciones), mejor". Respecto a la celebración de un 'superdomingo' electoral con elecciones municipales, autonómicas, europeas y generales, no se ha opuesto a que coincidan, pero ha incidido en que decir 'sí las convoco, no las convoco' genera incertidumbre.

Sobre la posibilidad de que se prorroguen los Presupuestos Generales del Estado de 2018, ha aseverado que esta "siempre es una mala noticia" para el país, pero ha añadido que si Canarias no tiene garantía de que las cuentas de 2019 serían "iguales o mejores" que las del año anterior, ve preferible que se prorroguen. "Pero no deja de ser una mala noticia para un país", ha apostillado.

CC, PARTIDO NACIONALISTA Y CONSTITUCIONALISTA

Se ha referido por otro lado a la situación en Cataluña con el proceso separatista y ha reiterado que el catalán "es un problema complejo que va a requerir mucho tiempo y se tiene que ganar en las urnas". Ha recordado que pese a formar parte de un partido nacionalista, Coalición Canaria, él y su formación se posicionaron a favor de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña cuando lo pidió el Gobierno de Mariano Rajoy, y ha destacado que su partido no está "ni en el incumplimiento de la ley ni de la Constitución".

Eso sí, ha apostado por reformar la Carta Magna porque, según cree, en la Transición, "un momento mucho más difícil" que el actual, "el debate de las autonomías a lo mejor quedó incompleto". Por último, en referencia a la prisión provisional de los presos soberanistas ha dicho que "quien la hace la paga" y ha llamado a no mezclar la política con la justicia.