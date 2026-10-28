CLM informa de al menos 10 fallecidos en el accidente de Urda (Toledo) aunque prevé que la cifra aumente

Accidente ferroviario en Urda- JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha confirmado al menos 10 fallecidos en el accidente de Urda (Toledo), tras chocar un AVE contra un Iryo en la línea Madrid-Sevilla. No obstante, ha precisado que seguramente las cifras seguirán aumentando a medida que vayan trabajando los servicios de emergencia y bomberos que están trabajando allí.

En declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press, Padilla ha afirmado que todavía desconoce los motivos por lo que uno de los trenes "parece que estaba parado", y el choque ha provocado que vagones hayan caido por un terraplén.

La portavoz del Gobierno regional ha confirmado que en el Iryo iban 146 pasajeros más un bebé, mientras que en el AVE desplazaba a 397 personas.