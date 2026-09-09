El CNI emitió una "alerta temprana" el día antes de la crisis de Ceuta avisando a Marruecos de un asalto a la valla

Archivo - 01 August 2026, Spain, Ceuta: Migrants who remained in Ceuta cross back into Morocco through the Tarajal border crossing during the early morning hours. - 83 0 97 0 109 0 117 0 101 0 108 / DPA - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) emitió el 29 de julio a las 18.26 horas una nota informativa con una "alerta temprana", que tenía como destinatario los servicios de inteligencia de Marruecos, en los que avisaba de un posible "asalto a la valla de Ceuta" justo un día después, el 30 de julio, coincidiendo con la semana de la Fiesta del Trono en el país vecino.

"En días recientes se ha tenido conocimiento de la planificación de varias convocatorias para llevar a cabo entradas a Ceuta, tanto a nado como a través de la valla, aprovechando la celebración de la Fiesta del Trono", advierte el CNI en esa alerta remitida a la DGST y DGED marroquí, según los informes desclasificados por el Gobierno.

El CNI avisaba a la inteligencia marroquí de algunos perfiles especialmente activos, y citaba un grupo de Whatsapp de nombre "Asalto a la valla de Ceuta" cuyo administrador tenía "dos teléfonos, uno español y otro argelino". Su nombre aparece tachado por motivos de seguridad.

FIESTAS DEL TRONO

También se aludía a un grupo de Facebook con el nombre Ceuta Fnideq con más de 160.000 miembros y se advertía de mensajes en los que se invitaba a cruzar a España. "El que quiera cruzar tiene una última oportunidad en las fiestas del Trono; a las ocho las autoridades estarán distraídas con la celebración y los desfiles", indicaba el CNI.

La inteligencia española se refería, además, a un grupo de Facebook con el hombre Hraga Ceuta con más de 22.000 miembros, en este caso sin un día exacto para cruzar a España, aunque subrayaba que "el llamamiento sería favorable durante toda la semana".

"Castillejos-Ceuta: toda la semana está bien para los que quieran pasar, esta es la oportunidad; que Dios os facilite", rezaba el mensaje.

El documento del CNI remitido a la inteligencia marroquí terminaba solicitando colaboración: "En caso de obtener nuevos datos sobre el asunto, se trasladarán oportunamente a su Servicio; se agradece su inestimable y continua colaboración en este asunto".