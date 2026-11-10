Colau dice que, a diferencia de Abascal, irá a 'La Revuelta' sin elegir al público y defiende una TVE "sin censura"

La candidata de Frente Amplio, Ada Colau (i), durante un acto de precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, en la Plaça Sant Jeroni, a 8 de noviembre de 2026, Palma, Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha afirmado que acudirá a la entrevista en el programa 'La Revuelta' de TVE sin elegir al público, a diferencia del líder del Vox Santiago Abascal, y ha defendido una televisión pública "crítica, sin censura y sin fascismo".

Así lo ha trasladado en un breve mensaje en las redes sociales respecto a su entrevista este martes en el programa que presenta el humorista David Broncano, un día después de la efectuada al candidato de Vox.

"A diferencia de Abascal, os podéis imaginar que yo no he elegido a mi público, ni en este programa ni en ningún otro. Vamos a defender una televisión pública, crítica, sin censura, sin fascismo y eso sí con grandes dosis de feminismo y de sentido del humor", ha apostillado.

El ministro de Cultura y 'número dos' de Frente Amplio en la lista por Barcelona, Ernest Urtasun, ha calificado de "momento grave" lo que aconteció en la entrevista de Abascal porque se vio a la derecha "en todo su esplendor".

A su juicio, Abascal canceló "el humor" en el programa de TVE al llevar "a su propio público" al formato de David Broncano. Dicho esto, ha denunciado la "censura de la extrema derecha" como en Castilla y León, donde gobierna Vox con el PP, y en la que ha condicionado las ayudas al cine "a criterios ideológicos".