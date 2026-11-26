La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau (c), a su llegada al debate a cuatro de los candidatos a la presidencia del Gobierno para estas elecciones generales del 29N, a 26 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

TRES CANTOS (MADRID), 26 (EUROPA PRESS)

La candidata de Frente Amplio al 29N, Ada Colau, ha llegado puntual al debate a cuatro de este jueves a las 20.38 horas --dos minutos antes de lo previsto-- sonriente aunque "un poquito nerviosa", según ha afirmado, tras una "larga jornada" preparando este encuentro junto a los "expertos" de su formación en "vivienda, derechos sociales, feminismo" o "economía".

Así lo han especificado fuentes de Frente Amplio en la tarde de este jueves, que han destacado que sea la única candidata mujer, y han revelado los tres nombres propios que han acompañado a Colau durante su preparación: el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy; el director de campaña, Jordi Martí; y la exdiputada del Parlamento Europeo, María Eugenia Rodríguez Palop.

Aunque han destacado que ha sido la propia Colau quien ha "liderado" la preparación del debate e inciden en que "está segura de lo que sabe hacer" porque "conoce los temas a fondo", "los ha vivido de cerca" y tiene "muchas ganas de debatir, de plantar cara y de hablarle claro a toda esa gente que hoy estará viendo el debate".

"Ha sido una jornada larga de trabajo de mesa: repasar datos, revisar debates de otras legislaturas y ajustar cada argumento", han explicado en Frente Amplio, con un claro objetivo, "explicar el proyecto desde los problemas de la gente, desde lo que se vive en cada casa y en cada barrio" porque "es lo que nos demandan los votantes de izquierdas".

Desde el espacio político de Colau han incidido en que la candidata llega "reforzada" tras el 'cara a cara' con el 'número uno' del Partido Popular por Barcelona, Xavier García Albiol, y con la idea de que se entiendan los "dos caminos" que se eligen en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre entre el PP y Vox, y el PSOE y Frente Amplio.

"El nuestro, el que permite avanzar y consolidar derechos: bajar el alquiler, subir salarios, proteger las pensiones y blindar la sanidad y la educación públicas", han defendido, frente a la alianza de derechas que con "recortes, privilegios para unos pocos y derechos que retroceden".