Colau pide por carta a Feijóo, Abascal y Sánchez que se comprometan a no usar la IA contra adversarios políticos

La candidata a la presidencia por el Frente Amplio, Ada Colau, durante un acto público en el marco de la precampaña de las generales del próximo 29 de noviembre, en el parque Cuartel Huertas, a 25 de octubre de 2026, en Móstoles, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha propuesto a su homólogo en el PP, Alberto Núñez Feijóo (PP), al líder de Vox, Santiago Abascal, y al candidato socialista, Pedro Sánchez, que se comprometan a no utilizar la Inteligencia Artificial (IA) con fines vejatorios contra el adversario político.

También ha defendido, además de esta oferta de pacto, regular en el futuro el uso de esta tecnología en periodos de campaña electoral.

"Las políticas y los políticos tenemos la responsabilidad de dar ejemplo ante la sociedad con lo que hacemos y decimos, especialmente en campaña electoral", ha planteado la referente electoral de Frente Amplio en una misiva a los otros tres candidatos para plantarle su propuesta de cara a la campaña electoral a los comicios del 29N.

Colau ha reconocido que está "muy preocupada" por los vídeos generados por IA que se difunden en las redes sociales y por eso lanza esta propuesta "sencilla", consistente en el compromiso "firme" para "no usar y no promocionar el uso vejatorio de la IA en general" y, en particular, contra los adversarios políticos.

La también exalcaldesa de Barcelona tiene en cuenta que sus respectivas organizaciones tienen posiciones "muy diferentes sobre la inteligencia artificial, sus peligros, límites y potencias o la regulación que requiere", pero ve importante refrendar un acuerdo para encarar esta tecnología con unos principios éticos.

"¿QUÉ LES DECIMOS A LAS MUJERES HUMILLADAS POR LOS DEEP FAKES?"

"Me parece que es un mínimo que manda una señal clara a la sociedad. ¿Cómo vamos a decirles a nuestros hijos e hijas que no utilicen la IA para suplantar identidades de sus compañeros cuando eso se convierte en un uso común en campaña electoral? ¿Cómo se sentirán las mujeres humilladas por los deep fakes de contenido sexual cuando vean que sus líderes políticos usan técnicas similares para insultarse?", se ha cuestionado Colau en su misiva.

De esta forma, ha apelado a hacer una campaña basada en "ideas", con "confrontaciones incluso duras en el tono", pero con unos límites. Es mas, ha agregado que tienen que elegir si quieren que el espacio público esté "regido por la crueldad y la violencia digital" o por unas "reglas del juego compartidas".

"NO ES NECESARIO HUMILLAR NI MENTIR PARA CONVENCER"

"No necesitamos humillar y mentir para convencer", ha enfatizado la candidata de Frente Amplio para alertar que el uso de IA contra el adversario político puede sentar un "precedente muy peligroso".

De esta forma, insta a regular legalmente el uso de la Inteligencia Electoral en campañas electorales, algo que piensa que acabará sucediendo más pronto que tarde, pero mientras llega ese marco exhorta a desplegar el "juego limpio" en la campaña.

"Es posible llegar a un acuerdo con el conjunto de fuerzas políticas para expulsar la IA vejatoria y la suplantación de identidades de la vida política de nuestro país. Sería algo que la sociedad al completo recibiría como una buena noticia", ha concluido Colau en su misiva.