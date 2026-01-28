Colectivos sociales cargan contra PP, Vox y Junts por tumbar el 'escudo social' y anuncian que protestarán en 'Génova'

Varias personas durante una manifestación frente al Congreso por el fin de la moratoria antidesahucios, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). La concentración ha sido convocada por el Sindicato de Inquilinas. Valeria Racu, portavoz del Sindicato de I - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Integrantes de la plataforma '#NiUnDesahucioMás' han acudido este miércoles a la puerta del Congreso para protestar en contra del rechazo en la Cámara Baja de la prórroga del escudo social y la moratoria antidesahucios.

Este martes el Pleno del Congreso rechazó el decreto ómnibus del Gobierno con el voto en contra de PP, Vox y Junts, que incluía la revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios y cortes de agua y luz para personas vulnerable.

Los manifestantes han coreado mensajes como "no llego a fin de mes, por pagar el alquiler" o "el próximo desahucio, que sea en la Zarzuela", entre otras consignas, culpando de la "urgente" situación tanto al Gobierno como a la oposición.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu ha criticado a un "Parlamento rentista" que se posiciona del lado de los especuladores y la patronal inmobiliaria. Ha exigido además la recuperación de la moratoria antidesahucios, la prórroga obligatoria de los alquileres y que la próxima reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) ponga coto a la "estafa" de los alquileres de temporada.

Por otro lado, el portavoz de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Enrique Villalobos, ha tildado de "inaceptable" que el Estado no priorice la dignidad de las familias mientras que se destinan recursos con otros fines. "Las viviendas son un derecho y no un negocio", ha concluido.

Asimismo, ha participado también en la concentración el colectivo de pensionistas, representado por Pablo Vizuete, quien ha denunciado que la no aprobación del decreto supone un "ataque frontal" a los mayores con pensiones bajas y la pérdida de ayudas "críticas" como el bono social térmico. "¿Qué quieren? ¿Que se muera la gente de frío en su casa?", se ha preguntado.

Con todo, los portavoces de estas asociaciones han anunciado un amplio calendario de protestas que arrancarán con una manifestación el próximo 30 de enero frente a la sede central del PP en la calle Génova, al acusarles como responsable del bloqueo de estas medidas sociales.