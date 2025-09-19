Collboni cree que no cabe un turista más en Barcelona y defiende "el derecho" de los ciudadanos a quedarse en su barrio

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante la clausura del acto por el centenario del Metro de Barcelona, a 30 de junio de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmado que no cabe un turista más en la ciudad condal, ha lamentado los efectos de la masificación y ha defendido "el derecho" de los barceloneses a pasear por su ciudad y a quedarse en su barrio.

Así lo ha asegurado en una entrevista en 'Hoy por hoy' de Cadena Ser, que ha recogido Europa Press, donde al ser preguntado si cabe un turista más en la ciudad condal ha respondido que "no", pero que desde el Ayuntamiento se están tomando medidas para garantizar la "convivencia" entre los turistas y los barceloneses.

Por ejemplo, ha recordado la prohibición a partir de 2028 de los pisos turísticos, que permitirá liberar 10.000 pisos para su uso residencial, la regulación del precio de los alquileres, "que ha mantenido el precio", o la reducción del número de cruceros que llegan al Puerto de Barcelona.

Collboni ha defendido estas medidas porque aunque el turismo supone el 15% de la economía barcelonesa, considera que tiene que ser "en beneficio de la ciudad" y no "en detrimento" de sus habitantes, de los que ha defendido "el derecho a pasear" por su ciudad.

"Yo tengo que defender el derecho a pasear de los barceloneses (...) Yo sé que no se ha hecho nunca, o al menos no a esta escala y a esta magnitud, pero yo estoy convencido que lo podemos hacer porque tenemos instrumentos", ha agregado.

A renglón seguido, se ha referido al "derecho a quedarse en tu ciudad y en tu barrio" que para él es "el objetivo más importante" de su mandato, si bien "para eso tendrán que bajar el precio de los pisos", entre otros asuntos.