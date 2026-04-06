Comienza el juicio por el presunto espionaje de la excúpula de Interior del PP para robar información a Bárcenas

1075219.1.260.149.20260406102251 El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz (i) y su número dos, Francisco Martínez (d), durante el primer día del juicio de la Operación Kitchen, en la Audiencia Nacional, a 6 de abril de 2026, en San Fernando de Henares, Madrid (España). - Pool

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional (AN) ha arrancado este lunes el juicio sobre la presunta operación de espionaje conocida como 'Kitchen' que habría orquestado en 2013 la excúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy contra el extesorero del PP Luis Bárcenas con el objetivo de robarle información sensible sobre el partido y sus dirigentes relacionada con la investigación del 'caso Gürtel'.

Los acusados, entre los que se encuentra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez o el ex director adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino, han llegado a la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) a partir de las 9.30 horas de la mañana.

En la primera semana del juicio, que será dirigido por la magistrada Teresa Palacios, se dirimirán las cuestiones previas.

En declaraciones a los periodistas a su llegada al juicio, Villarejo se ha mostrado confiado en que la verdad "prevalezca" y ha asegurado que el tribunal que juzgará el caso "se está dando cuenta de que casi todo era humo".

Villarejo, que ha calificado al exdirector del Cuerpo Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán como "un impresentable", se ha preguntado por qué hay gente como la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría "que ni siquiera está aquí citada".

El mando policial jubilado ha aseverado que ha sido "un humilde agente de inteligencia" de quien todo el mundo entendió que era "la percha" para que le "cayeran todas las cosas".

El comisario retirado, que lucía una corbata azul con escudos de la Policía Nacional y una cruz al mérito policial, ha afirmado que se siente "muy orgulloso de haber sido un miembro" del cuerpo, subrayando que "otra cosa" es que haya habido "mandos" del CNI y la Guardia Civil que hayan querido "desprestigiar" a la Policía.

"Allá ellos, los traidores que han participado, algunos colegas que a cambio de cuatro baratijas han participado en esto", ha añadido.

EL OBJETIVO, "HACERSE CON ARCHIVOS" DE BÁRCENAS

La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de cárcel de 15 años y 33 de inhabilitación para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, uno de los diez acusados, por presuntos delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad.

En su escrito de acusación, la Fiscalía esboza los inicios de la supuesta operación, cuyo origen sitúa en la primera mitad de 2013. "Desde la cúpula del Ministerio del Interior, encabezado por Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez y Eugenio Pino se ideó, sin que pueda descartarse además la intervención de otras personas de diferentes instancias, una ilícita operación policial de inteligencia", explica.

Anticorrupción detalla que la misma estaba "dirigida a obtener tanto información como pruebas materiales que pudieran resultar incriminatorias para el Partido Popular y sus máximos dirigentes" en el 'caso Gürtel' que investigaba la Audiencia Nacional.

En concreto, el objetivo era hacerse con los archivos que "pudieran encontrarse en poder de Bárcenas, quien había ocupado el cargo de tesorero del partido y se encontraba formalmente investigado en dicha causa".

"Y todo ello con la finalidad de evitar que todo ese material eventualmente incriminatorio para el Partido Popular y sus dirigentes que pudieran resultar investigados fuera formalmente aportado al mentado procedimiento judicial que se seguía en el Juzgado Central de Instrucción Número 5", añade el Ministerio Fiscal.

En "la ejecución de dicha ilícita operación de inteligencia dirigida a impedir la incorporación al procedimiento judicial de material incriminatorio" habrían participado también los comisarios José Manuel Villarejo, Marcelino Martín Blas y Enrique García Castaño; el inspector jefe Andrés Gómez Gordo, con la intervención además del que fuera chofer de Bárcenas, Sergio Ríos.

LA FAMILIA BÁRCENAS, ACUSACIÓN PARTICULAR

Anticorrupción también pide 15 años para Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad; Pino, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, y Gómez Gordo, quien fuera jefe de seguridad de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

Por otro lado, interesan una condena de 19 años de prisión para el comisario jubilado José Manuel Villarejo, mientras que en el caso de Ríos reclama una pena de 12 años y cinco meses de prisión y la nulidad de su nombramiento como funcionario de la Policía.

Y en el caso del jefe de Asuntos Internos de la Policía en la etapa en la que se habría producido el presunto espionaje, Martín Blas, el Ministerio Público pide dos años y medio de cárcel.

También están acusados los inspectores policiales José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez, así como el comisario José Luis Olivera, aunque la Fiscalía solicitó el archivo para los tres al no apreciar suficientes indicios.

No se sentará en el banquillo el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Enrique García Castaño por "incapacidad mental sobrevenida" tras sufrir un ictus en 2022.

PSOE y Podemos están personados como acusación popular. La acusación particular la ejercen Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias, y su hijo Guillermo, vocalista de la banda Taburete.

REPORTABAN TODA LA INFORMACIÓN A FERNÁNDEZ DÍAZ

Según Anticorrupción, el entonces DAO, con "el acuerdo pleno" de Fernández Díaz y Martínez, contactó con Ríos, chofer de Bárcenas y que "desde su puesto de conductor no solo tenía un gran conocimiento de sus movimientos y actividades sino que, además, en virtud de la confianza que en él tenía depositada la familia Bárcenas, hacía gestiones privadas propias" del tesorero y su esposa.

El acuerdo alcanzado entre Ríos y la cúpula policial llevó a que, entre julio de 2013 y septiembre de 2015, les informase "de forma exhaustiva e individualizada" sobre las citas o reuniones que celebraban Bárcenas y su esposa, añade en el escrito.

Como contraprestación por su labor, Ríos recibió 2.000 euros mensuales, abonados con cargo a los fondos reservados de Interior, llegando a recibir presuntamente hasta 54.00 euros, además de una licencia de armas y una pistola por sus servicios, apostilla.

El mecanismo, según Anticorrupción, era el siguiente: Villarejo, García Castaño y Gómez Gordo transmitían a Pino y Martínez la información y documentación relativa a Bárcenas que Ríos les hacía llegar. Estos, a su vez, "reportaban toda esta información a Fernández Díaz como responsable máximo del Ministerio del Interior".

LOS TESTIGOS: RAJOY, COSPEDAL, SÁENZ DE SANTAMARÍA O MARLASKA

En el juicio prestarán declaración más de 100 testigos, entre los que destacan el expresidente de Gobierno Mariano Rajoy, la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal el 23 de abril, la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría el 27 de abril o el actual titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el 11 de mayo.

El 20 de abril, por su parte, declararán el extesorero del PP y Rosalía Iglesias, del mismo modo que el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Manuel Morocho, mientras que Guillermo Bárcenas lo hará el mismo día que Rajoy y Cospedal. Asimismo, la Audiencia Nacional prevé que los acusados declaren en último lugar, en los días 14, 18 y 19 de mayo.

Entre las testificales también figuran el exdirector de la Policía Nacional Ignacio Cosidó el 14 de abril, así como el coronel jubilado de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, ambos el 20 de abril.

Está previsto que el juicio se desarrolle en las sedes de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) y la capital, alternando entre ellas según la semana.