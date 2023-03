El comisario de Justicia dice que hay supuestos que permiten arresto de eurodiputados y verificará caso Ponsatí

BRUSELAS, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comisario de Justicia, el liberal belga Didier Reynders, ha dicho este miércoles que está al tanto de la detención la víspera de la eurodiputada y exconsellera Clara Ponsatí en Barcelona y que sus servicios van a "verificar" cuál fue la "situación exacta", si bien ha recordado que existen "disposiciones que permiten proceder a detenciones" de un parlamentario europeo con inmunidad.

"Hay disposiciones que permiten proceder a detenciones (*). Ha habido varias detenciones en varios casos tanto de parlamentarios nacionales como de parlamentarios europeos", ha recordado el comisario en una rueda de prensa en Bruselas.

El responsable comunitario de Justicia ha dicho que fue informado la pasada noche a la salida de una comparecencia parlamentaria y que, aunque no se ha puesto en "contacto personalmente" con las autoridades españolas, sus servicios sí van a "verificar cuál es la situación exacta de esta parlamentaria", tal y como hacen en este tipo de situaciones.

Por ello, ha continuado el comisario, están a la espera de ver "cuáles son los elementos de información que comunican (al Ejecutivo comunitario) las autoridades españolas" sobre la detención de la eurodiputada Ponsatí, que fue puesta en libertad horas después y ha viajado este mismo miércoles a Bruselas para participar en la sesión plenaria del Parlamento Europeo.

De este modo, Reynders también ha avisado de que Bruselas "no entra en la intervención directa" de casos individuales aunque sigue la situación "cada vez que un acontecimiento de este tipo se produce"; por lo que "por el momento" no tiene información detallada de las circunstancias de la detención.

Preguntado por su opinión sobre las declaraciones de Ponsatí denunciando que su detención supone una violación por parte de España de sus derechos fundamentales y una ruptura con el Estado de derecho, Reynders ha pedido "separar" el caso preciso de la eurodiputada del análisis sobre la situación democrática en España, que se evalúa anualmente en un informe sobre el Estado de derecho.

ESTADO DE DERECHO Y RENOVACIÓN DEL CGPJ

"Sobre la situación más particular en España, le recuerdo que hemos publicado ya tres informes sobre el Estado de derecho. El del año pasado contiene varias recomendaciones por primera vez, con una recomendación particular sobre la renovación del CGPJ y la reforma que hay que poner en práctica", ha resumido Reynders, en referencia a la evaluación sobre España que apunta deficiencias pero no identifica riesgos sistémicos para el Estado de derecho en este país.

Sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la necesidad de renovar a continuación el sistema de designación de sus vocales, tal y como recoge la recomendación del Ejecutivo comunitario, el liberal belga ha recordado que recientemente habló de ello con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y que la "evaluación de la situación" llegará con la siguiente edición del informe anual, el próximo julio.

"Trabajamos con el Gobierno español, como con todos los gobiernos, para ver cómo poner en práctica estas recomendaciones. Pero son dos cosas totalmente separadas", ha remachado.