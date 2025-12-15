La comisión de la dana del Congreso convoca en enero al imputado Argüeso y llama de nuevo al jefe de Gabinete de Mazón

Archivo - La consellera de Justicia e Interior de la Generalitat valenciana, Salomé Pradas, durante el pleno extraordinario del Consell de la Generalitat, a 12 de noviembre de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana que costó la vida a 230 personas en la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 ha decidido llamar de nuevo a comparecer a José Manuel Cuenca, que fue jefe de Gabinete del expresidente valenciano Carlos Mazón, que comparecerá el próximo 20 de enero junto con el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, imputado en la causa penal por la riada.

Así lo ha acordado este lunes la Mesa de la comisión, tras la comparecencia de la exconsellera de Justicia e Interior y responsable de Emergencias Salomé Pradas.

Los comisionados han decidido volver a llamar a Cuenca para que dé cuenta de las contradicciones entre las afirmaciones que ofreció en su comparecencia del pasado 24 de noviembre y la información que se ha conocido después, a raíz de difundirse los Whastapp que intercambió con Pradas y que, según él, están "descontextualizados".

Hace unas semanas, tras la entrevista que Pradas concedió al programa 'Salvados' de La Sexta, la exconsellera a la jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa penal por la gestión de la dana, los mensajes que intercambió con Mazón y con Cuenca.

MENSAJES DE PRADAS CON MAZÓN Y CUENCA

A las 11.32 horas, Pradas y Mazón estuvieron comunicados y la exconsellera le transmitió la situación de la emergencia, las alertas y fenómenos costeros, y le habló ya de rescates e intervenciones. En un mensaje enviado a las 13.03 horas, le explicó que estaba en comunicación con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y que lo más preocupante a esas hora era la Ribera Alta, el Barranco del Poyo y el Río Magro.

"Cojonudo", respondió Mazón a es primer mensaje, al que siguió otro en el que Pradas le informó de que ya se estaban haciendo "rescates en helicóptero". Y ya a las 14.11 horas, minutos antes de que Mazón acudiera a El Ventorro a comer con la periodista Maribel Vilaplana, la consellera le informó de que el temporal se complicaba en Utiel.

Este último dato se lo trasladó Pradas también a Cuenca en otro mensaje de las 14.25 y a las 16.28 ya le alertaba de un fallecido en esa localidad, una información a la que él no contestó. Eso sí le informó de que igual iba con Mazón al 112 sobre las 19.00 y ya cerca de las 20.00 le pidió a la exconsellera que no confinara a la población, pese a que ella le decía que la cosa estaba "muy muy mal" y había muchos "desbordamientos"

A raíz de la entrega de estos mensajes, la jueza volvió a citar a Cuenca el pasado viernes como testigo. El exjefe de Gabinete de Mazón negó haber dado algún tipo de instrucción a Pradas de parte del expresident y aseguró que esos WhatsApps están "descontextualizados".