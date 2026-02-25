La Comisión de Igualdad del Poder Judicial y la European Women Lawyers Association, VI Premios Igualdad de la Abogacía - ABOGACÍA ESPAÑOLA

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la European Women Lawyers Association (EWLA) han sido los ganadores de los VI Premios Igualdad de la Abogacía por su trabajo en favor de la igualdad de género.

Estos galardones, que se entregarán en un acto el 5 de marzo, son concedidos por la Comisión de Igualdad del Consejo General de la Abogacía Española para reconocer a quienes desde la abogacía trabajan a favor de la igualdad de género, ha informado la Abogacía Española en un comunicado.

El jurado ha valorado la labor de la Comisión de Igualdad del CGPJ, que propone medidas para mejorar los parámetros de igualdad en la carrera judicial -en 2024 instó a que la nueva cúpula del Tribunal Supremo fuera paritaria por primera vez- y también realiza el seguimiento de la respuesta judicial en materia de violencia doméstica y de género.

"Gracias a esta comisión se está integrando la perspectiva de género en el ámbito judicial, algo importantísimo para terminar con la discriminación, y se ha mejorado la respuesta frente a la violencia de género", ha destacado la presidenta de la Comisión de Igualdad de la Abogacía, Marga Cerro.

En la modalidad internacional se ha premiado a la European Women Lawyers Association (EWLA), una red europea de juristas que acaba de cumplir 25 años promoviendo la igualdad real. Según ha señalado la Abogacía, desde Bruselas realizan "una incansable labor de vigilancia y concienciación defendiendo que los derechos de la mujer son derechos humanos y denunciando que, a pesar de la complacencia institucional, falta mucho por alcanzar la igualdad real".

MENCIONES HONORÍFICAS

Además se han concedido dos menciones honoríficas, una nacional, a título póstumo para Carlota Bustelo, fallecida el pasado octubre, por haber sido un referente del feminismo institucional durante la Transición y por su aportación a la consolidación de derechos para las mujeres, y otra internacional, que ha recaído en el movimiento iraní 'Mujer, vida y libertad', por su valiente lucha en favor de la igualdad, la dignidad y los derechos fundamentales.

El jurado ha estado compuesto por el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González; el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; la presidenta de la Comisión de Igualdad de la Abogacía, Marga Cerro; el decano del Colegio de la Abogacía de Lanzarote, Carlos Viña; la vicepresidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Candelaria Carrera, y la abogada Altamira Gonzalo, premiada en la edición 2025.

Además de Altamira Gonzalo, el año pasado se premió, en la categoría internacional, a los abogados franceses Stéphane Babonneau y Antoine Camus, defensores de Gisèle Pelicot.

En esta edición han sido presentadas 13 candidaturas nacionales y 6 internacionales. Los premios se entregarán el 5 de marzo en un acto celebrado con motivo del Día Internacional de la Mujer, en el que está prevista la intervención de la Fiscal general del Estado, Teresa Peramato; la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Eloísa del Pino, y la directora general del Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno, María Marcos.