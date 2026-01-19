La comisión de investigación analizará la rotura del carril en Adamuz y la rodadura del Iryo

Imagen de la zona del accidente ferroviario con los convoyes de trenes siniestrados donde han comenzado los trabajos de recuperación de los mismos. A 19 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba (Andalucía, España). La cifra de fallecidos se ha elevado a 39, s - Joaquin Corchero - Europa Press

"Todas las hipótesis con respecto a las posibles causas del suceso están abiertas", expone en su primer análisis

Señala que se van a realizar inspecciones "en la rodadura de otros trenes que circularon anteriormente" por el punto siniestrado

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha determinado que será necesario analizar en laboratorio "los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento" e inspeccionará en taller la rodadura del tren Iryo, tras el accidente ferroviario en Amaduz (Córdoba) que ha dejado hasta el momento cuarenta fallecidos.

Así lo ha recogido la comisión en su primer análisis tras el siniestro, donde también ha anunciado que "se van a extraer los datos de los registradores jurídicos embarcados de ambos trenes" y que se ha solicitado a Adif "información sobre los registros de circulaciones por Adamuz en los dos días anteriores al suceso".

Además, se van a realizar inspecciones "en la rodadura de otros trenes que circularon anteriormente por ese punto", tarea para la que se van a movilizar, en las próximas 24 horas, "otros dos investigadores de la CIAF en Madrid", según ha informado el Ministerio de Transportes en un comunicado.

La CIAF también ha señalado que ha mantenido una reunión con la policía judicial, criminalística de la Guardia Civil, la jueza de guardia, Adif, Adif AV, Renfe e Iryo, "para coordinar la extracción y custodia de estos elementos, que se llevará a cabo en las próximas 48 horas". El material será trasladado provisionalmente a dependencias adscritas a la CIAF en Madrid, de cara a ser trasladadas en breve a un laboratorio competente.

La comisión de investigación ha explicado que "está en este momento en fase de recogida de información 'in situ' y recopilación de documentación y datos de los distintos registros". En las siguientes fases de la investigación se prevé realizar análisis de laboratorio sobre el material, y en función de cómo avance la investigación se realizarán otras actuaciones según sea necesario --como pueden ser entrevistas, inspecciones sobre otras instalaciones o material rodante--.

La comisión ha subrayado que, "por el momento, al estar en una fase inicial, todas las hipótesis con respecto a las posibles causas del suceso están abiertas".

PRIMERAS INVESTIGACIONES

La comisión ha relatado que el domingo 18 de enero, a las 19.45 horas, "se produjo el descarrilamiento de los tres últimos coches de la composición del tren de alta velocidad Iryo 6189 Málaga - Madrid" y se "desplazaron lateralmente invadiendo el gálibo de la vía 2, por la que en ese momento llegaba, en sentido opuesto, el tren Renfe Alvia 2384 Madrid - Huelva". El número de viajeros a bordo de ambos trenes, según han informado las compañías, era de 300 en el tren Iryo y 186 en el Alvia.

Según la CIAF, ambos trenes circulaban en ese momento con velocidades del orden de 200 km/h --si bien ha aclarado que "la cifra exacta está pendiente de confirmación--, produciéndose "un choque de gran violencia entre los coches descarrilados de la cola del tren Iryo y la cabeza del tren Alvia, aproximadamente a la altura del punto kilómetrico 318,200".

A raíz del suceso, se movilizó un equipo formado por el secretario de la comisión y dos técnicos investigadores, que salieron de sus oficinas de Madrid hacia las 22.00 horas del mismo día, llegando al lugar del accidente hacia las 1.30 de la madrugada. El equipo de la CIAF inspeccionó el punto donde se inició el descarrilamiento, la infraestructura de carriles, traviesas y plataforma en ese punto y los daños producidos.

Asimismo, aproximadamente a las 4.15 horas, el equipo se retiró, reincorporándose hacia las 9.00, ya con luz natural, "para proseguir con la inspección de la infraestructura y del material rodante de los trenes afectados".

Según establece la normativa, la CIAF dispone en principio de un plazo de un año para publicar el informe final de la investigación". Además, ha informado que ha publicado en su página web la ficha de inicio de investigación, con los datos básicos del suceso y el formulario de contacto para que las personas afectadas y las partes interesadas en este suceso puedan ser informadas del avance de la investigación.