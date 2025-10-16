Compromís urge a Ábalos a dejar el escaño y no descarta plantear al Gobierno una reforma de los aforamientos

La diputada del Grupo Mixto Águeda Micó interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Compromís, Águeda Micó, adscrita al Grupo Mixto, considera que ex ministro socialista José Luis Ábalos debería haber dimitido "desde el minuto uno" y, en todo caso, ha emplazado al Gobierno a estudiar una posible reforma de los aforamientos porque es "inasumible" políticamente que determinados diputados se queden su escaño sólo para disfrutar de la inviolabilidad e inmunidad parlamentaria.

En los pasillos del Congreso, Micó ha respondido así al ser preguntada por el hecho de que el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, encargado del 'caso Koldo', haya sugerido cambios en las normas de la Cámara Baja ante el "estupor" de que Ábalos pueda seguir en su escaño pese a los "consistentes indicios" de que ha cometido "muy graves delitos".

La diputada valenciana ha defendido que "los jueces tienen también opinión", aunque desconoce hasta qué punto es bueno o malo que la emitan teniendo en cuenta que Ábalos se encuentra en un proceso de enjuiciamiento penal.

EL CONGRESO NO PUEDE OBLIGARLO A DIMITIR

Con todo, Micó sostiene que Ábalos no debería ser diputado "desde el minuto cero" y, de hecho, ha juzgado como "lamentable" su actitud de este miércoles, cuando acudió al Tribunal Supremo pero sin querer declarar. "Creo realmente que él debería dimitir --ha insistido-- porque el Congreso no tiene más instrumentos institucionales" para cesarlo.

Preguntada sobre si Compromís se plantea una reforma del Reglamento para que se obligue al diputado a dimitir en determinados supuestos, Micó ha reconocido que no se lo había planteado pero igual es una opción que la mayoría parlamentaria del Congreso debería plantearse.

Y es que, a su juicio, "hay determinados momentos y determinadas cuestiones que claman al cielo". "Es inaguantable políticamente que determinados diputados se queden su escaño sólo para tener esa inviolabilidad e inmunidad parlamentaria", ha concluido.