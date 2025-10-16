Vox entiende el "estupor" del magistrado que juzga a Ábalos: "Es el de millones de españoles"

Archivo - El líder de VOX en Bruselas, Jorge Buxadé, atiende a los medios de comunicación. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, ha asegurado este jueves que el "estupor" que dijo sentir el magistrado Leopoldo Puente, instructor de la causa contra José Luis Ábalos, porque el exministro de Transportes continúe siendo diputado es el que sienten "millones de españoles".

Así lo ha valorado en una entrevista concedida a 'RNE', recogida por Europa Press, en la que Buxadé ha planteado que Puente ha aprovechado la situación de Ábalos para sugerir un cambio reglamentario al Congreso para que estas situaciones no se den.

"Los jueces no sólo tienen la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (...) también tienen la obligación de, si detectan cuestiones que obligan a cambios legales, la Ley Orgánica del Poder Judicial les dice que recomienden cambios legales", ha explicado.

"Y creo que, en el fondo, el magistrado ha aprovechado para decir que a lo mejor hay que darle una vuelta a este tema", ha rematado el dirigente de Vox.