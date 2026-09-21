Compromís acusa a PP y Vox y sus "discursos de odio" de la creciente tensión en Ceuta: "Que paren ya"

Archivo - La portavoz de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó y el diputado de Compromís-Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha acusado este lunes al PP y Vox de tener "mucha responsabilidad" de la tensión que se está viviendo en Ceuta a raíz de la entrada masiva de inmigrantes ocurrida a finales de julio teniendo en cuenta los "discursos de odio" que considera que practican.

"Que paren ya", han clamado, en declaraciones en el Congreso, tanto la diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Águeda Micó, como el diputado del mismo partido que se integró en el grupo parlamentario de Sumar, Alberto Ibáñez.

Lo han hecho tras conocerse la creciente tensión que se está viviendo en la ciudad autónoma, donde decenas de personas destrozaron este domingo en el puerto de Ceuta el coche de la diputada de Ceuta Ya! Julia Ferreras y el activista de la Flotilla Rafael Borrego.

Micó ha denunciado que "no puede ser" que Ceuta haya llegada a una situación en que "cualquier persona" puede ser agredida y ha responsabilizado en buena parte a "los discursos de odio de la derecha y de la extrema derecha". "Por tanto, pido al PP y a Vox que paren ya porque es que vamos a acabar todos con moratones por culpa de su discurso", ha exigido.

¿DÓNDE ESTÁ LA AUDIENCIA NACIONAL?"

De su lado, Ibáñez se ha preguntado "dónde está la Audiencia Nacional cuando hay una agresión a una autoridad", ha llamado a no continuar "banalizando" la violencia y ha pedido a PP y Vox que antes de poner "dianas", "se lo piensen".

Preguntados por las palabras de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que ha asegurado que los menores que se encuentran en Ceuta se van a quedar en España y no van a ser devueltos a Marruecos, Micó ha remarcado que el derecho humanitario "está por encima de todo" y que estos menores de edad "se tienen que quedar" porque es responsabilidad de España. "La ley se tiene que cumplir lo más rápido posible para intentar que la paz vuelva a las calles de Ceuta", ha añadido.

Por su parte, Ibáñez ha subrayado al Gobierno que debe trasladar ya esta realidad al conjunto de la UE, y ha exigido a "todos los que se ponen la bandera de Ceuta en el pecho y llevan la pulsera de España", en referencia a PP y Vox, a que acojan en las comunidades autónomas donde gobiernan a estos menores.

Es más, ha abogado por hacer cambios legales en el caso de éstas sigan negándose a acoger a esos niños y niñas, "entendiendo que una cuestión es el ámbito competencial de la acogida de personas menores dentro del propio territorio y otra cuando estas personas llegan (a nuestro país), sea por una cuestión humanitaria migratoria o sea por un ataque híbrido de Marruecos y Trump".