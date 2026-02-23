Compromís aplaude la desclasificación de papeles del 23-F, aunque lo ve insuficiente y cuestiona las formas

Archivo - Àgueda Micó y Alberto Ibáñez, diputados de Compromís en el Congreso - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha celebrado este lunes el anuncio del presidente Pedro Sánchez de desclasificar documentos secretos de la intentona golpista del 23 de febrero de 1981, pero considera que es un gesto insuficiente y cuestiona las formas del Gobierno, con un mensaje en redes sociales aprovechando el aniversario del 23-F.

"Utilizan determinados días para hacer anuncios concretos que puedan funcionar bien por el día que es hoy, pero ya tocaba desde hace tiempo, ha comentado en el Congreso la diputada Agueda Micó, adscrita al Grupo Mixto.

Micó ha recordado que el proyecto de ley del Gobierno lleva meses encallada en el Congreso y ha animado al resto de grupos a "presionar" para que el gesto del Gobierno no quede en un mero anuncio y se consiga reformar la vigente legislación de 1968.

El otro diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, que se mantiene en el grupo de Sumar, considera que la desclasificación de papeles del 23F es "imprescindible", pero también lo ve insuficiente porque lo relevante sería reformar la ley que se mantiene desde el franquismo.

EL PSOE DEBERÍA APRENDER A NEGOCIAR

"El PSOE tiene que aprender a negociar no solo cuando presenta las cosas, sino antes, y más en una ley muy sensible que diferentes grupos llevan defendiendo reformar durante muchos años --ha añadido--. La ley que ha presentado el Gobierno es insuficiente, puesto que tiene unos plazos muy mejorables. Hay que sentarse a negociar".

Eso sí, ha criticado que "las formas no son las mejores", pues ha recordado que el pasado 16 de febrero le contestaron una pregunta sobre el tema diciendo que estaban "trabajando en ello" y una semana después, aprovechando el aniversario, lo anuncian en redes sociales.