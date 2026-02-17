Compromís aplaude que la jueza de la dana pida a Whatsapp y Telegram recuperar los mensajes del 'número dos' de Mazón

Archivo - La portavoz de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó y el diputado de Compromís-Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha celebrado este martes que la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana haya pedido tanto a Whatsapp y Telegram que recuperen los mensajes de José Manuel Cuenca, quien fuera jefe de Gabinete del expresidente valenciano Carlos Mazón.

En rueda de prensa en el Congreso, la diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Águeda Micó, ha aplaudido que la jueza quiera investigar no sólo el grupo de chat de Emergencias sino todos los mensajes que envió Cuenca el día de la dana, el grueso de los cuales él mismo confesó que "casualmente" había borrado.

"Y nadie borra los mensajes del móvil por casualidad. Si lo ha hecho, es porque efectivamente tiene algo que ocultar", ha denunciado Micó, para quien los mensajes de Cuenca son importantes en tanto en cuanto es "el único" que sabía dónde estaba el expresidente Mazón el día de las riadas.

Y, además, es la persona que sabe qué decisiones se estaban tomando y quién las tomaba mientras los pueblos valencianos se inundaban y la gente se moría ahogada. "Cuenca es la persona que puede unir el principio de causalidad de la causa y efectos entre las muertes del día de la dana y la responsabilidad del expresidente Mazón", ha abundado.

NO DESCARTAN CITAR A CUENCA EN EL CONGRESO POR TERCERA VEZ

En la misma línea el diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, confía en que las plataformas a las que la jueza de Catarroja ha pedido recuperar los mensajes de Cuenca no los hayan borrado.

En todo caso, ha dicho no tener ninguna duda de que si hay mensajes "sin borrar", Compromís volverá a citar a Cuenca "por tercera vez" para que comparezca en la comisión del Congreso que investiga la dana. "Si hace falta, como hablaban las familias, que le pongan una cama en el Congreso, pero que venga a explicarse --ha dicho--. No nos vamos a cansarnos hasta conocer la verdad".