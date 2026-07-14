Compromís aprovecha el Pleno del Congreso para afear la ausencia de Feijóo, tras a denunciar el "absentismo"

La diputada de Compromís Águeda Micó interviene durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Àgueda Micó, ha aprovechado sus intervenciones en el Pleno extraordinario del Congreso de este martes para denunciar la ausencia del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el hemiciclo con el fin de ponerle en evidencia tras sus palabras de la semana pasada sobre el absentismo y las bajas laborales.

Micó ha denunciado la "contradicción" que aprecia entre el discurso y el comportamiento del líder del PP, quién sí ha acudido al ya por la tarde Congreso para participar en las votaciones.

"Son las 16.30 horas, estamos en el punto cuatro, llevamos ya más de cuatro horas de pleno y Feijóo no ha aparecido. Tiene la cara de cemento, que ni mientras denuncia el absentismo laboral se pasa por aquí, por su puesto de trabajo, por el que cobra", ha afirmado.

La diputada de Compromís ha criticado que el PP centre el debate en perseguir supuestos abusos de los trabajadores en lugar de garantizar el cumplimiento de sus derechos. "No me sorprende que estén vigilantes con el absentismo laboral o las bajas falsas, porque al PP no le preocupa que haya derechos que no se cumplen, solo le preocupa si hay alguien que tiene unos poquitos más de los que le corresponden", ha lanzado.

CRÍTICAS A MAZÓN, "QUE COBRA Y NUNCA VA A TRABAJAR"

Micó también ha acusado al PP de aplicar un "doble rasero" al recordar la situación del expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, que dimitió un año después de la tragedia de la dana pero que aún mantiene su escaño en las Cortes autonómicas.

"¿Absentismo laboral? Pero si ustedes mantienen a Mazón de diputado con sueldo de expresidente, con chófer, un asesor y un complemento de una comisión que no se convoca y a la que no va nunca a trabajar", ha denunciado.

La diputada de Compromís ha criticado que Mazón "en horario laboral se estaba hinchando a cubatas mientras 230 valencianos morían ahogados por una alerta que no llegaba". "No hablen de absentismo laboral, que bastante finos hemos sido, porque si el que hubiese estado desaparecido hubiera sido alguien de izquierdas, no sabríamos solo la marca de la ginebra que bebía", ha concluido.