Compromís cree que ya "no está tan claro" que haya habido 'lawfare' en el caso de Zapatero

Archivo - La diputada de Compromís Águeda Mico interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 18 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Compromís en el Congreso, Agueda Micó, ha deslizado este miércoles que, tras conocerse el auto de imputación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ya "no está tan claro" que haya habido 'lawfare' (utilización de la justicia con fines políticos) contra el exdirigente del PSOE.

Compromís, que al conocerse las primeras noticias de la imputación de Zapatero hablaba de 'lawfare' contra el PSOE y el Gobierno de coalición, matiza ahora su opinión inicial, una vez conocido el auto del juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, que ve indicios de trafico de influencias y otros delitos.

"Parece que no está tan claro que haya lawfare", ha comentado Micó en los pasillos del Congreso, apelando en todo caso a la prudencia y al derecho de defensa. "Y si hay corrupción, todo el peso para esta persona, para cualquiera, venga del partido que venga", ha remachado.