Compromís critica que Sánchez "no es creíble" al descartar a Marruecos de la crisis migratoria en Ceuta

Archivo - El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados y miembro de Compromís, Alberto Ibáñez, a su llegada a una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís adscrito al grupo Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no es en absoluto creíble" al descartar a Marruecos en la entrada masiva de migrantes en Ceuta y le insta a superar su "síndrome de Estocolmo" con el rey del país magrebí, Mohamed VI.

"No es en absoluto creíble que acuse a la internacional reaccionaria de (Donald) Trump, Israel y a Rusia y excluya a Marruecos como si no formara parte de ella", ha lanzado el diputado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación tras la entrevista de Sánchez este lunes en la 'Cadena Ser'. A través de las redes sociales, Ibáñez también ha reclamado al jefe del Ejecutivo que reaccione de forma "coherente" frente a Marruecos.

Además, el parlamentario ha destacado que para su formación política es "urgente" que se acoja en la península a los menores migrantes no acompañados que han llegado a Ceuta, así como a toda las personas que precisen asilo.

Y al mismo tiempo, ha remachado, se despliegue una respuesta "contundente del Estado ante el ataque híbrido de Marruecos" con esta crisis.

Aparte, ha subrayado que le parece relevante iniciar el curso con la aprobación de un real decreto en materia de vivienda, pero no solo con las medidas que ha apuntado Sánchez en materia de bonificación fiscal.