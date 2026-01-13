Compromís dice que Feijóo tendrá que explicar al Congreso por qué ocultó que Mazón codirigió el Cecopi con la dana

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. - Gustavo de la Paz - Europa Press

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, sostiene que Carlos Mazón codirigió el Cecopi el día de la dana de Valencia através de su jefe de gabinete y cree que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tendrá que explicar ante la comisión de investigación del Congreso si lo sabía y, en caso afitmativo, por qué "mintió" sobre la información que recibió de la tragedia.

En rueda de prensa desde la Cámara Baja, el diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha explicado que el PSOE se ha sumado finalmente a su propuesta de citar a Feijóo en la comisión la última semana de este mes.

La convocatoria será oficial el próximo martes cuando se reúna la Mesa de la comisión donde los partidos del Gobierno tienen mayoría y la fecha que se está barajando es el martes, día 27. No obstante, según han precisado a Europa Press fuentes parlamentarias, el Congreso planea convocar un Pleno extraordinario ese mismo día y es posible que finalmente se opte por otra fecha para interrogar a Feijóo.

COMPARECENCIA EL DÍA 27

Los socios de coalición ya avanzaron la idea de hacer comparecer a Feijóo en el Congreso el pasado viernes, el mismo día en que el líder del PP declaró como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la dana.

Ibáñez quiere que Feijóo, como presidente de "una organización criminal que se sustenta en mentiras y en protegerse unos a otros", dé cuenta en la comisión por qué "mintió" ocultando que sabía que era el expresidente valenciano Carlos Mazón quien "codirigía" el Cecopi desde El Ventorro, a través de Cuenca, y asegurando que el Gobierno no se había puesto a disposición de la Generalitat.

En concreto, el portavoz de Sumar en este órgano intentará que Feijóo aclare por qué para "no parecer desinformado y por aparentar más de lo que es" mintió asegurando que tenía información "en tiempo real" sobre la dana cuando en realidad Mazón no le contó "absolutamente nada". Pero también por qué, "por poder meterle el dedo en el ojo al Gobierno de España", "mintió" ocultando lo que sabía, esto es, que el Ejecutivo central sí había ofrecido su ayuda a la Comunidad Valenciana.

Así las cosas, el diputado valenciano no entiende por qué "mantuvo" a Mazón al frente del Gobierno valenciano sabiendo que éste no estaba en su lugar de trabajo y que había hablado con el Ejecutivo central.

Y LOS MENSAJES DEL CONSELL

En la misma línea, la diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Águeda Micó, ha apuntado que tras el careo de la exconsellera Salomé Pradas y José Manuel Cuenca, exjefe de Gabinete de Mazón, va a pedir que la comisión tenga acceso a todos los mensajes que se intercambiaron en el grupo de Whatssapp del Consell desde el 28 de octubre hasta el 5 de noviembre de 2024 y que el expresidente Mazón aporte también sus mensajes con Cuenca para esclarecer la actuación de cada uno durante la riada.

Para Micó, lo que este lunes pasó en el juzgado de Catarroja es "un paso de gigante" para saber qué ocurrió aquel día y que la imputación de Mazón, como persona implicada en la toma de decisiones o, mejor dicho, en "la falta de decisiones" acabe siendo "una realidad".

Y es que, a su juicio, esa "falta de decisiones" en un día "fatídico", como lo fue en el da la dana, no fue culpa ni a consecuencia de la "improvisación", sino de "una cadena de mando que apunta a Mazón".

Micó ha destacado que Pradas señaló este lunes a Cuenca como la persona que trasladaba "de forma directa" las indicaciones de Mazón y ha aludido a la "extraña maldición tecnológica" por la que su ex jefe de Gabinete "perdió" sus mensajes con el expresident al resetear su móvil.

Será el próximo día 20 cuando Micó traslade estas peticiones a la Mesa de la comisión, que se reunirá aprovechando durante la sesión que ese día protagonizarán el propio Cuenca, que acude al Congreso por segunda vez, y el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, imputado junto a Pradas en la causa penal abierta en el juzgado de Catarroja.