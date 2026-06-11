Compromís pide que Mazón y Pradas vuelvan a la comisión de la dana tras conocerse el chat del Consell

Archivo - El presidente en funciones de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, comparece ante la comisión de la dana, en el Congreso de los Diputados, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís y portavoz de Sumar en la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana de Valencia de 2024, Alberto Ibáñez, ha pedido volver a citar al expresidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón y la exconsejera de Interior Salomé Pradas, tras conocerse los mensajes del grupo de WhatsApp del Gobierno autonómico durante la catástrofe, pues cree que "se constatan mentiras y contradicciones" entre las declaraciones de responsables políticos y los mensajes conocidos.

En la solicitud dirigida a la Mesa de la comisión de investigación, se señala que dichos mensajes, que fueron entregados al Juzgado de Catarroja por la actual vicepresidenta valenciana Susana Camarero han permitido detectar "contradicciones o inconsistencias" con las declaraciones realizadas en sede parlamentaria por Mazón y Pradas.

Entre ellas, destacan que a las 13.08 horas del 29 de octubre de 2024 Pradas comunicó a través del grupo de Whatsapp los municipios afectados por la alerta hidrológica, concretamente por la Rambla del Poyo y el río Magro, y que un minuto después informó de que se acababa de decretar alerta hidrológica en dicho río y el barranco del Poyo "en coordinación con la CHJ (Confederación Hidrográfica del Júcar)".

Compromís sostiene que varios representantes políticos del Gobierno valenciano afirmaron ante la comisión que no recibieron información crítica o alarmante sobre el barranco del Poyo o el Magro hasta bien avanzada la tarde del 29 de octubre, y citan el caso de Mazón, quien "sostuvo reiteradamente que no hubo nada, nada de información sobre el barranco del Poyo".

La solicitud de esta comparecencias también apunta a las declaraciones Pradas, quien afirmó que la CHT no alertó debidamente y que el correo crítico sobre el caudal del Poyo no llegó hasta las 18.43 horas. Respecto al río Magro, Pradas afirmó que se enteraron de la inundación de Utiel por el alcalde y no por la CHJ, apuntan.

"INCONGRUENCIAS" SOBRE LA ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE EMERGENCIA

Ibáñez y González añaden que los mensajes "no son congruentes" con la descoordinación alegada entre los órganos de emergencia valencianos, recordando que a las 11.32 horas Pradas pidió trasladar "un mensaje de tranquilidad" y seguir los consejos del 112, que centralizaba la información de la situación de emergencia.

En este sentido, sostienen que varios comparecientes afirmaron que la información crítica no llegaba adecuadamente al CECOPI o que no eran conscientes de lo que ocurría porque no les llegaba información de ningún tipo, mientras que en los mensajes Pradas insistía en que existía "una total coordinación entre los servicios de emergencias municipales, provinciales y autonómicos".

Asimismo, los diputados de Sumar señalan que todavía no se ha esclarecido la identidad de la persona responsable de ordenar la retirada de los bomberos forestales de las labores de vigilancia de los barrancos, una cuestión que consideran de "especial relevancia" ante el supuesto desconocimiento alegado por el Consell sobre la situación real de los barrancos.

Por todo ello, reclaman la comparecencia de Mazón y Pradas "para el adecuado esclarecimiento de los hechos objeto de investigación" y con el objetivo de aclarar las contradicciones detectadas entre los mensajes conocidos y las declaraciones de los responsables políticos en sede parlamentaria.

EL "SADISMO" DE MAZÓN POR PEDIR "INUNDAR" A LOS MEDIOS

En declaraciones difundidas a los medios, Ibáñez considera "grave" lo conocido, especialmente el mensaje que Mazón escribió a las 8.15 horas del día de la dana, que dejó 230 fallecidos, atendiendo a un mensaje publicado en dicho grupo de Whatsapp: "Vamos a inundar de datos a los medios hoy, ¿vale? Desprende sensación de estar alerta que te cagas. Y a la gente le calma, que es lo importante".

"Hay que ser sádico para utilizar el verbo 'inundar'", ha criticado el parlamentario de Compromís, que ha reprochado a Mazón que tras dicha orden "se esfumara y no volviera escribir durante todo el día a sus consejeros".

Además, ve "relevante" que a las 13 horas Prada escribiera al presidente regional y a sus consejeros que la emergencia "no solamente estaba en el río Magro, sino también en el barranco del Poyo". "Por tanto, sabían lo que había", ha sostenido Ibañéz, que ha criticado quye hasta las 18 horas de ese día ningún consejero "tuvo a bien destacar nada de su gestión de la DANA".

Por todo ello, ha denunciado que los mensajes conocidos desmienten "categóricamente" la tesis del "apagón informativo" y la falta de cooperación de la CHT que algunos comparecientes han defendido en la comisión de investigación.

"Se confirma que hubo apagón informativo, pero entre ellos. Probablemente se fueron a hacer la siesta para tener fuerzas para los actos y saraos de la tarde que le ocupó a la mayoría del Consell en vez de estar gestionando la peor catástrofe natural de nuestra historia", ha concluido el diputado de Sumar.