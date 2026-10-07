Compromís promete a las víctimas de la dana que exigirá recuperar la comisión de investigación del Congreso

El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís en el Congreso integrado en Sumar, Alberto Ibáñez, ha anunciado este miércoles que su formación se ha comprometido con las víctimas de la dana a intentar que la comisión parlamentaria que ha venido investigando la gestión de la tragedia que dejó 235 muertos en 2024 se vuelva a crear en la próxima legislatura.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Ibáñez ha confesado que a los valencianos les "duele particularmente" que esta investigación se haya interrumpido con la disolución de las Cortes, sin que haya dado tiempo a presentar una conclusiones tras haber realizado un "trabajo ingente" el último año.

"Por eso hemos hablado con las asociaciones de víctimas de la dana y nos hemos comprometido con ellas a que la primera medida que haremos desde Compromís en la nueva legislatura sin lugar a dudas será registrar la reactivación la comisión", ha desvelado el diputado de Compromís.

A su juicio, este órgano tiene que volver a crearse porque sigue siendo necesario "poner luz" donde todavía hay "demasiada oscuridad". "No sólo por lo que ocurrió sino por lo que continúa ocurriendo manteniendo al señor (Carlos) Mazón en su escaño", ha dicho, en referencia al expresidente de la Generalitat.

DECRETO EN LA DIPUTACIÓN PERMANENTE

Además, ha aprovechado para recordar que la Diputación Permanente del Congreso tiene que convalidar en las próximas semanas un decreto ley de medidas para las víctimas de la dana, de las que ha destacado la que busca evitar 3.000 personas afectadas "tengan que devolver parcial o totalmente ayudas recibidas los últimos años".

"Esto es importantísimo porque el cambio climático está entre nosotros, lo hemos visto en la dana, lo podemos ver en breve con 'el Niño' y creo que las administraciones públicas tenemos que estar a la altura", ha concluido.